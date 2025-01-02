Доступны несколько вариантов цвета и конфигурации памяти. Модель уже продается в Китае, а глобальный релиз ожидается под именем POCO X7 Pro.

Xiaomi славится выпуском смартфонов с высокими характеристиками по доступным ценам, и новинка Redmi Turbo 4 полностью подтверждает этот тренд. На первый взгляд, устройство впечатляет своими параметрами и возможностями, а недавно оно появилось на китайском рынке.

Китайская технологическая компания представила Redmi Turbo 4, чей внешний вид напоминает iPhone 16. Смартфон оснащен 2,5D рамкой, стеклянной задней панелью и пластиковыми боковыми гранями. Камера, расположенная на задней панели, тоже вызывает ассоциации с iPhone 16. На лицевой стороне устройства установлен 6,67-дюймовый OLED-экран с технологией LTPS, поддерживающий разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, ШИМ-затемнение 1920 Гц, а также технологии Dolby Vision, HDR10+. Максимальная яркость экрана достигает 3200 нит.

Экран смартфона защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Ещё одной важной особенностью дизайна является высокая степень защиты от воды и пыли — устройство соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69. Внутри Redmi Turbo 4 работает на новейшем процессоре SoC Dimensity 8400 Ultra, созданном на основе архитектуры флагмана MediaTek Dimensity 9400. Мощность устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6550 мА·ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Фотографические возможности представлены основной камерой Sony LYT6600 с разрешением 50 Мп и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена сенсором на 20 Мп для создания качественных селфи и видеозвонков. Среди других функций стоит отметить поддержку Bluetooth 6, Wi-Fi 6, наличие модуля NFC, инфракрасного датчика, встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и фирменной оболочки HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15.

Redmi Turbo 4 представлен в нескольких цветах: облачно-белый, светло-синий и теневой черный. Также доступны четыре варианта конфигурации памяти:

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 1999 юаней (26 840 рублей);

16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 2199 юаней (29 526 рублей);

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ — 2299 юаней (30 869 рублей);

16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ — 2499 юаней (33 554 рублей).

Модель уже доступна для покупки в Китае, а глобальный релиз запланирован на следующую неделю под названием POCO X7 Pro в Индии.