Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400 Ultra
Доступны несколько вариантов цвета и конфигурации памяти. Модель уже продается в Китае, а глобальный релиз ожидается под именем POCO X7 Pro.

Xiaomi славится выпуском смартфонов с высокими характеристиками по доступным ценам, и новинка Redmi Turbo 4 полностью подтверждает этот тренд. На первый взгляд, устройство впечатляет своими параметрами и возможностями, а недавно оно появилось на китайском рынке.

Китайская технологическая компания представила Redmi Turbo 4, чей внешний вид напоминает iPhone 16. Смартфон оснащен 2,5D рамкой, стеклянной задней панелью и пластиковыми боковыми гранями. Камера, расположенная на задней панели, тоже вызывает ассоциации с iPhone 16. На лицевой стороне устройства установлен 6,67-дюймовый OLED-экран с технологией LTPS, поддерживающий разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, ШИМ-затемнение 1920 Гц, а также технологии Dolby Vision, HDR10+. Максимальная яркость экрана достигает 3200 нит.

Экран смартфона защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Ещё одной важной особенностью дизайна является высокая степень защиты от воды и пыли — устройство соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69. Внутри Redmi Turbo 4 работает на новейшем процессоре SoC Dimensity 8400 Ultra, созданном на основе архитектуры флагмана MediaTek Dimensity 9400. Мощность устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6550 мА·ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Фотографические возможности представлены основной камерой Sony LYT6600 с разрешением 50 Мп и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена сенсором на 20 Мп для создания качественных селфи и видеозвонков. Среди других функций стоит отметить поддержку Bluetooth 6, Wi-Fi 6, наличие модуля NFC, инфракрасного датчика, встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и фирменной оболочки HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15.

Redmi Turbo 4 представлен в нескольких цветах: облачно-белый, светло-синий и теневой черный. Также доступны четыре варианта конфигурации памяти:

  • 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 1999 юаней (26 840 рублей);
  • 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 2199 юаней (29 526 рублей);
  • 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ — 2299 юаней (30 869 рублей);
  • 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ — 2499 юаней (33 554 рублей).

Модель уже доступна для покупки в Китае, а глобальный релиз запланирован на следующую неделю под названием POCO X7 Pro в Индии.

#redmi turbo 4
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
1
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
9
Удар трёх "Искандеров" по колонне из шести машин HIMARS в Херсонской области попал на видео
16
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
3
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
9
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
1
Посол России в Афинах рассказал, почему Греция не может поставить Украине ЗРК С-300
1
Производитель дронов Baykar купил разорившуюся итальянскую фирму Piaggio Aerospace
+
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
1
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
+
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
1
Poco X7 Pro на Dimensity 8400-Ultra набрал в AnTuTu 1,7 млн баллов
1
GeForce RTX 5080 начнет появляться на полках магазинов с 21 января
6
Chevrolet добавляет мощности и пространства в Traverse 2025
+

Популярные статьи

Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
27
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
38
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
4
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
2

Сейчас обсуждают

botph
20:03
Выйдут, посмотрю на тесты, сравнения и возможно приобрету.
Radeon RX 9070 XT и 9070 выйдут в марте и составят конкуренцию GeForce RTX 5070
botph
20:02
Нижний сегмент умер 15 лет назад как только Интел стали пихать встройку во все процессоры. Так что да, средний сегмент стал нижним.
Radeon RX 9070 XT и 9070 выйдут в марте и составят конкуренцию GeForce RTX 5070
botph
20:00
Лопаты долетели :)
Удар "Гераней" по правительственному кварталу Киева сняли на видео
botph
19:56
В СССР отставание от запада в электронике технологически как раз и было десяток лет. РФ же отстаёт на четверть века в лучшем случае.
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
si-cat
19:46
Деньги есть - ума не надо 🤣
Московский пенсионер доверился мошенникам и отдал им 87 миллионов рублей
Gamandril
19:42
И где же там оккупация, если это слово применимо? Это занятая территория не подчиняется Молдавии напрямую, но выборы там проводят и их одобряют в Молдавии. Я даже деньги их собственные видел. Очень жа...
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
[IRanPast]
19:37
Откуда у него что-то человеческое? Там унитаз за место головы
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Маэстро
19:34
Вот видишь, есть в тебе человеческое сострадание. Значит можно всё исправить.
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Дмитрий С.
19:27
В Приднестровье оборудовали 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан на 1325 мест, заявил глава оккупированной республики Вадим Красносельский. Без тепла и горячей воды остались 2678 объе...
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
drop_dragon
19:24
В отдельных регионах
Московский пенсионер доверился мошенникам и отдал им 87 миллионов рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем