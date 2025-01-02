Уже известно, что Ace 5V оснастят мощным процессором Dimensity 9350 от MediaTek и увеличенным аккумулятором на 7000 мАч. Есть вероятность, что Ace 5V выйдет на международные рынки под именем OnePlus Nord 5.

OnePlus, судя по всему, готовится к выпуску новой модели серии Ace – Ace 5V. Этот смартфон станет преемником Ace 3V, представленного в начале текущего года, и обещает значительные улучшения как в «железе», так и в производительности. Утечки информации о характеристиках устройства уже показали, что нас ждёт мощный процессор и внушительная батарея, что делает новинку весьма привлекательной для пользователей.

источник изображения: GizmochinaПо сообщениям, Ace 5V будет оснащён новым процессором Dimensity 9350 от компании MediaTek. Известный инсайдер на платформе Weibo, Digital Chat Station, утверждает, что этот чип является усовершенствованной версией Dimensity 9300, получившей неофициальное название «Dimensity 9300++». Ожидается, что новая платформа обеспечит небольшой прирост производительности при одновременном повышении энергоэффективности по сравнению с предыдущей моделью.

MediaTek Dimensity 9350 будет соперничать с Qualcomm Snapdragon 8s Elite, который приходит на смену Snapdragon 8s Gen 3. Ранее предполагалось, что Snapdragon 8s Elite превзойдет по мощности даже Snapdragon 8 Gen 2, поэтому борьба между этими платформами обещает быть напряженной. Это указывает на то, что OnePlus планирует сделать Ace 5V мощным смартфоном среднего сегмента с производительностью на уровне флагманов.

источник изображения: GizmochinaКроме того, Ace 5V получит плоский дисплей с разрешением «1,5K» и узкими рамками, что обеспечит отличное качество изображения. Еще одной важной особенностью станет аккумулятор повышенной емкости — 7000 мА·ч, что значительно больше, чем у недавно вышедшего Ace 5 с аккумулятором на 6400 мА·ч.

Стоит отметить, что OnePlus Ace 3V после некоторых изменений в дизайне был выпущен на международных рынках под названием Nord 4. Возможно, аналогичная судьба ждет и Ace 5V, который может появиться за пределами Китая как OnePlus Nord 5 с минимальными отличиями. Такой подход помогает OnePlus успешно охватывать как внутренний, так и мировой рынок. Официальной даты выхода Ace 5V пока нет, однако есть основания полагать, что устройство появится в продаже в ближайшее время.