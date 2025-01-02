Инсайдеры сообщают о разработке усовершенствованного Vivo X200s с процессором Dimensity 9400+, ультратонкими рамками экрана и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Официальный релиз ожидается в апреле 2025 года.

В октябре 2024 года компания Vivo выпустила в Китае новую серию смартфонов под названием X200. В линейку вошли три устройства: Vivo X200, Vivo X200 Pro и компактная версия Vivo X200 Pro Mini. Все они работают на базе процессора Dimensity 9400. Однако грядущая топовая модель Vivo X200 Ultra получит более мощный чипсет Snapdragon 8 Elite.

Согласно последним сообщениям, производитель также трудится над моделью Vivo X200s, которая станет усовершенствованной версией линейки X200. Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики нового смартфона Vivo X200s.

источник изображения: Gizmochina

Согласно информации от DCS, будущий смартфон Vivo будет работать на чипсете Dimensity 9400 Plus и оснащён 6,67-дюймовым плоским OLED-дисплеем LTPS с разрешением 1,5K. Ожидается, что Dimensity 9400 Plus, релиз которого запланирован через несколько месяцев, станет улучшенной версией уже существующего D9400 с повышенной частотой работы. Остальные параметры устройства, вероятно, сохранятся аналогичными тем, что присутствуют в модели X200.

Несмотря на отсутствие конкретного названия, есть вероятность, что речь идёт именно о Vivo X200s. Новые утечки указывают на значительное обновление дизайна этой модели. Экран будет обрамлён очень тонкими рамками со всех трёх сторон. Хотя большая круглая камера сзади и расположение перископического модуля с тремя объективами останутся без изменений, само кольцо вокруг камеры станет гораздо уже.

источник изображения: GizmochinaРанее тот же источник сообщил, что Vivo X200s будет оборудован ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран. Таким образом, можно сделать вывод, что Vivo X200s имеет много общего с X200, но при этом получил изменения в дизайне и новый процессор Dimensity 9400+.

Что касается даты выхода, DCS пока не предоставил точной информации. Вероятно, что устройство появится примерно через шесть месяцев после анонса X200, который состоялся в октябре 2024 года. Следовательно, официальный релиз можно ожидать в апреле 2025 года в Китае. Есть предположение, что одновременно с этим может выйти и Vivo X200 Ultra. Однако пока неясно, собирается ли компания выпускать версии «S» для моделей X200 Pro и X200 Pro Mini.