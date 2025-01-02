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Аскар_Техник
Realme раскрыла характеристики камер смартфона 14 Pro+: Sony IMX896, IMX882 и MagicGlow
Realme представит серию смартфонов Realme 14 Pro в Индии в конце месяца.

Realme готовится к запуску новой линейки смартфонов Realme 14 Pro в Индии в конце текущего месяца. Бренд уже раскрыл важные подробности касательно дизайна фронтальной и задней панелей устройств. Теперь компания также поделилась информацией о характеристиках камер этой серии.

Бренд заявил, что Realme 14 Pro+ получит 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX896 с широкой апертурой f/1.88, которая обеспечит превосходное качество изображений благодаря системе оптической стабилизации (OIS), гарантирующей чёткие снимки даже при недостаточном освещении. В дополнение к ней будут установлены 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельная перископическая камера Sony IMX882 с поддержкой OIS, способная обеспечить 3-кратный оптический зум, 6-кратный гибридный зум без потерь качества и до 120-кратного цифрового увеличения. Перископический объектив обладает улучшенной светочувствительностью — на 182% выше, чем у традиционных телеобъективов, а большая матрица размером 1/2 дюйма позволит получать снимки с качеством, сопоставимым с зеркалками, независимо от условий освещения.

источник изображения: GizmochinaДля селфи смартфон Realme 14 Pro+ оборудуют 32-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией автофокусировки. Предполагается, что часть этих характеристик будет доступна и в модели Realme 14 Pro.

Камеры серии Realme 14 Pro будут поддерживаться инновационной системой вспышек MagicGlow — первой в своем роде тройной вспышкой с возможностью регулировки яркости и цветовой температуры. Это решение идеально подходит для создания качественных снимков в условиях низкой освещенности и получения идеальных портретных кадров.

 источник изображения: GizmochinaЧто касается функций, основанных на искусственном интеллекте, серия Realme 14 Pro будет оснащена технологией AI Ultra Clarity 2.0, предназначенной для повышения четкости изображений в самых разных ситуациях. Благодаря использованию мощных моделей искусственного интеллекта эта система эффективно устраняет размытие на фотографиях, сделанных телеобъективом, и при просмотре изображений в интернете.

Алгоритм AI HyperRAW оптимизирует качество снимков, восстанавливая баланс между светом и тенями за счет продвинутой обработки HDR, создавая реалистичные глубины и эстетически приятные кадры. Эта технология также включает функцию шумоподавления на основе AI, работающую непосредственно с данными RAW, что позволяет улучшить четкость и яркость, сохраняя сложные детали.

Режим AI Snap Mode, заимствованный у Realme GT7 Pro, демонстрирует отличные результаты при съемке быстродвижущихся объектов, будь то спортивные события или активные домашние питомцы.

#realme 14 pro +
Источник: gizmochina.com
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