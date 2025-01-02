Релиз намечен на февраль 2025 года в Китае, а на международных рынках устройство может выйти под названием Realme GT 7T. Среди характеристик выделяется аккумулятор на 7000 мА·ч и система охлаждения.

Несколько дней назад компания Realme объявила о скором выходе смартфона на базе процессора Dimensity 8400-Ultra. Сегодня бренд официально подтвердил, что новинка получит название Realme Neo 7 SE.

Название Realme Neo 7 SE указывает на то, что смартфон будет позиционироваться немного ниже, чем модель Realme Neo 7, которая вышла в прошлом месяце с процессором Dimensity 9300+ и аккумулятором на 5000 мА·ч. Учитывая, что цена на Neo 7 стартует с отметки 2199 юаней (29 526 рублей),можно ожидать, что Neo7 SE будет стоить около 1899 юаней (25 498 рублей).

источник изображения: GizmochinaКроме того, Realme подтвердила, что релиз Realme Neo 7 SE состоится в феврале 2025 года в Китае. Это устройство придет на смену модели Realme GT Neo 6 SE, которая за пределами китайского рынка получила имя Realme GT 6T. Поэтому есть вероятность, что и Realme Neo 7 SE под другим названием выйдет на мировой рынок – возможно, как Realme GT 7T.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, Realme Neo 7 SE будет оборудован аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч и получит эффективную систему охлаждения. Остальные характеристики устройства пока остаются в тайне.

источник изображения: GizmochinaКак упоминалось ранее, главным конкурентом для Realme Neo 7 SE станет Redmi Turbo 4. Эта модель получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 8400-Ultra, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, до 512 ГБ встроенной памяти формата UFS 4.0, аккумулятор на 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также 20-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп.