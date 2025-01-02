Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Realme Neo 7 SE получит процессор Dimensity 8400-Ultra и аккумулятор емкостью 7000 mAh
Релиз намечен на февраль 2025 года в Китае, а на международных рынках устройство может выйти под названием Realme GT 7T. Среди характеристик выделяется аккумулятор на 7000 мА·ч и система охлаждения.

Несколько дней назад компания Realme объявила о скором выходе смартфона на базе процессора Dimensity 8400-Ultra. Сегодня бренд официально подтвердил, что новинка получит название Realme Neo 7 SE.

Название Realme Neo 7 SE указывает на то, что смартфон будет позиционироваться немного ниже, чем модель Realme Neo 7, которая вышла в прошлом месяце с процессором Dimensity 9300+ и аккумулятором на 5000 мА·ч. Учитывая, что цена на Neo 7 стартует с отметки 2199 юаней (29 526 рублей),можно ожидать, что Neo7 SE будет стоить около 1899 юаней (25 498 рублей).

источник изображения: GizmochinaКроме того, Realme подтвердила, что релиз Realme Neo 7 SE состоится в феврале 2025 года в Китае. Это устройство придет на смену модели Realme GT Neo 6 SE, которая за пределами китайского рынка получила имя Realme GT 6T. Поэтому есть вероятность, что и Realme Neo 7 SE под другим названием выйдет на мировой рынок – возможно, как Realme GT 7T.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, Realme Neo 7 SE будет оборудован аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч и получит эффективную систему охлаждения. Остальные характеристики устройства пока остаются в тайне.

источник изображения: GizmochinaКак упоминалось ранее, главным конкурентом для Realme Neo 7 SE станет Redmi Turbo 4. Эта модель получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 8400-Ultra, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, до 512 ГБ встроенной памяти формата UFS 4.0, аккумулятор на 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также 20-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп.

#realme neo 7 se
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
9
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Удар трёх "Искандеров" по колонне из шести машин HIMARS в Херсонской области попал на видео
15
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
2
Посол России в Афинах рассказал, почему Греция не может поставить Украине ЗРК С-300
1
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
9
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
ГРЭС в Приднестровье остановит поставки электроэнергии в Молдову
9
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
1
Производитель дронов Baykar купил разорившуюся итальянскую фирму Piaggio Aerospace
+
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
+
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Первый в мире самозарядный суперконденсатор использует солнечную энергию с КПД 63%
1
При атаке военного аэродрома Васильков в Киевской области были использованы Су-57
5
Российские военные ударили по штабу украинской армии в Киевской области
+
Смартфон компании OPPO - Find X8, получил награду как универсальный флагман для развлечений
+
Компания Poco официально показала дизайн новых моделей смартфонов X7 и X7 Pro
+
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
1
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+

Популярные статьи

Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
24
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
+
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
31
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
20
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
2

Сейчас обсуждают

Михаил Лукиных
12:28
Скажи еще что Чужие не затмили Чужого
"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
Александр Харитонов
12:23
То что было тогда и то что есть сейчас это 2 категориально разные вещи. Первый в основном как кирпич без компьютера работать не мог, так ещё и сильно слабое разрешение. А сейчас последнее поколени...
В Китае представили прототип сверхскоростного поезда CR450
Waramagedon
12:19
Да ладно ))) вся Молдавия балакает на русском.
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
VAKT
12:15
Мы вам денег не дадим - так решила объединённая европа, но вы обязаны поставлять нам газ бесплатно - так решила объединённая европа.
Представлен OneXPlayer G1, модульный портативный компьютер с процессором Ryzen AI 9 HX 370
Waramagedon
12:12
Треть населения Прибалтики русские которых оставили один на один с нацистами. Население быстро переучиваться как показывает история. Также как и показывает настоящее - Прибалтику кинут в пекло войны о...
В Молдавии призвали постсоветские страны к воссоединению
Александр Мерзликин
12:06
Народно это новое и популярное доступное скорее по низу рынка 95% платежеспособного населения что будут покупать компьютер даже не будут знать что берут, а восмут самый недорогой и собранный пк в днс ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
daimos
11:55
Там проблема не в длине болтиков, а в их месте размещения :)
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Джон Коннор
11:39
8гб памяти никуда не годится даже для HD уже не хватит
Польский военный открыл огонь в селе, недалеко от границы с Белоруссией
Максим Завразин
11:39
Ещё одно отличие, он будет горячее предшественника, если они конечно не придумали испарительную камеру с магией или маленькой чёрной дырой
Galaxy S25 Ultra получит поддержку UFS 4.0, как и Galaxy S24 Ultra
Fess 11fess11
11:17
Многие современные игры ещё и плохо сделаны, в целом. Люди все равно покупают всякий мусор, зная , что мусор. А потом жалуются. Надо знать, для чего ты покупаешь. Возможно человека устраивают более ст...
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем