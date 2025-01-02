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Аскар_Техник
В сериях часов Casio GA-010 и GD-010 появятся модели с 10-летним сроком службы батареи
Новинки ожидаются в этом месяце в Японии и предложат свежий дизайн и новые цвета.

Информация, просочившаяся с одного из сайтов, пролила свет на грядущие обновления для серий часов Casio GA-010 и GD-010. Предполагается, что новинки представят уже в этом месяце в Японии. Судя по утечке, нас ждут новые цветовые решения и модернизированный дизайн, которые наверняка понравятся любителям надежных аксессуаров.

источник изображения: notebookcheck  Great G-Shock World поделился информацией о двух основных новинках от Casio: G-Shock GA-010CE-2A с ярким арктическим синим дизайном и G-Shock GD-010CE-5 в цвете хаки, выполненном в военном стиле. Эти часы сохранили узнаваемый облик серии и, согласно слухам, обещают до 10 лет автономной работы без замены батареи. Также упоминаются две классические черные модели – G-Shock GA-010-1A1 и G-Shock GD-010-1A1, которые продолжают традиции минимализма и высокой прочности. В них сохранены ключевые функции, включая ударопрочность, водонепроницаемость, секундомер, таймер обратного отсчёта и будильник.

По данным утечки, ориентировочные цены на новые модели составят:

  • GA-010CE-2A: ¥20,350 (13 100 рублей)
  • GD-010CE-5: ¥17,050 (10 975 рублей)
  • GA-010-1A1: ¥18,150 (11 683 рублей)
  • GD-010-1A1: ¥14,850 (9 559 рублей)

Согласно утекшему графику, ожидается, что данные модели появятся в продаже в январе 2025 года, причем старт продаж намечен в Японии. Однако официальной информации об их доступности пока нет. Несмотря на отсутствие окончательного подтверждения, эта информация вполне соответствует последним шагам Casio по обновлению дизайна своих популярных серий. Кросс-полосы в сочетании с яркими и нейтральными оттенками могут заинтересовать как повседневных пользователей, так и коллекционеров.

#casio
Источник: notebookcheck.net
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