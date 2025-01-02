Разрешение Full HD (1920x1080) выбрано для обеспечения максимальной производительности в играх, а время отклика 1 мс способствует плавному игровому процессу. Цены и сроки выхода на рынок пока неизвестны, но появление моделей на сайте ASRock указывает на скорое начало продаж.

Компания ASRock представила две новые модели высокопроизводительных мониторов серии Phantom Gaming — PG27FFX2A и PG27FFX1B. Эти 27-дюймовые дисплеи способны впечатлить своей рекордной частотой обновления — 520 Гц. Благодаря использованию IPS-матриц, эти мониторы не только демонстрируют молниеносную смену кадров, но и обеспечивают великолепное качество изображения.

источник изображения: GizmochinaРазрешение обоих мониторов составляет 1920×1080 пикселей (Full HD). ASRock объясняет этот выбор тем, что данное разрешение продолжает оставаться популярным среди геймеров Steam. Несмотря на то, что некоторым может показаться, что 1080p уже не соответствует современным стандартам, оно обеспечивает возможность достижения высокой частоты обновления и остается оптимальным вариантом для тех, кто стремится получить максимальную производительность в ресурсоемких играх. Кроме того, оба устройства обладают временем отклика всего 1 мс (GtG), что минимизирует эффект размытия и двоения изображения, делая игровой процесс максимально плавным и отзывчивым.

Главное различие между моделями заключается в том, что монитор PG27FFX2A оснащен поддержкой Wi-Fi 7. ASRock интегрировал в подставку монитора мощную антенну с усилением 7 дБи, благодаря чему обеспечивается стабильная связь и минимальная задержка при игре онлайн. Этот монитор поддерживает все предыдущие версии стандартов Wi-Fi (4/5/6/6E). В свою очередь, модель PG27FFX1B не имеет этой функции.

Обе модели мониторов обладают схожими ключевыми характеристиками: они предлагают цветовой охват 94% DCI-P3 и 123% sRGB. Также они сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 400. Поддержка технологии адаптивной синхронизации FreeSync Premium помогает устранить разрывы и подтормаживания изображения.

источник изображения: Gizmochina

В отличие от большинства мониторов с высокой частотой обновления, где обычно применяются панели типа TN или VA, ASRock сделал ставку на использование IPS-технологии. Такой подход подчеркивает важность качества изображения: IPS-панель предлагает более широкие углы обзора и лучшую передачу цвета по сравнению с альтернативными решениями.

источник изображения: GizmochinaОбе модели оснащены разнообразными портами: у них есть два разъема HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, пара USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-B и выход для наушников. Возможности настройки тоже отличаются: PG27FFX2A позволяет регулировать высоту, поворот и наклон, тогда как PG27FFX1B поддерживает лишь изменение угла наклона.

ASRock пока не раскрывала информацию о стоимости и сроках появления новинок в продаже, однако, учитывая, что они уже появились на сайте компании, можно ожидать, что мониторы станут доступными для заказа в скором времени.