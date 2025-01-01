Дизайн сохранил элегантность серии ThinkBook, а богатое разнообразие портов упрощает подключение периферии. Дата выпуска пока неизвестна.

Lenovo представила интригующий тизер, анонсируя предстоящий выпуск ThinkBook 14+ 2025 года. Новая модель популярного семейства ThinkBook обещает заметный рост производительности благодаря мощному процессору Intel Core i7-250H. Этот ноутбук сочетает высокую мощность с компактностью, что делает его идеальным выбором для профессионалов и требовательных пользователей.

Согласно официальным характеристикам от Intel, этот процессор оснащён шестью высокопроизводительными ядрами (P-ядра) и восемью энергоэффективными ядрами (E-ядра). Благодаря технологии Hyper-Threading, общее количество потоков достигает 20. Максимальная частота P-ядер составляет 5,4 ГГц, а E-ядер — 4 ГГц. Это позволяет процессору эффективно справляться с многозадачностью и обеспечивает высокую общую производительность.

источник изображения: GizmochinaПроцессор поддерживает работу с памятью DDR5-5600 и оборудован интерфейсом PCIe 5.0 x8 для видеокарт и PCIe 4.0 x4 для SSD-накопителей. Кроме того, чип имеет встроенную поддержку технологий искусственного интеллекта через GNA 3.0 и DL Boost, а также функцию Quick Sync 8 для быстрого декодирования и кодирования медиафайлов.

Базовый уровень энергопотребления этого процессора составляет 45 Вт, однако Lenovo заявляет, что в модели ThinkBook 14+ 2025 процессор сможет работать на уровне до 55 Вт. В тизере также показан дизайн устройства, сохранивший характерную для серии ThinkBook элегантность и надёжность. Хотя деталей пока немного, видно, что ноутбук получил богатый набор разъёмов: на одном боку расположены порты USB-4, аудиоразъём 3,5 мм, USB-A и USB-C. Точную дату выхода новинки пока не объявили, но ожидается, что она появится на рынке в ближайшее время.