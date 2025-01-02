Ожидаемый запуск консоли Nintendo Switch 2 сопровождается множеством утечек, включая фото её материнской платы. На ней видно процессор Nvidia, произведённый по 8-нанометровому техпроцессу Samsung Foundry, и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 от SK Hynix.

источник изображения: notebookcheckПо мере того как запуск новой консоли становится всё ближе, количество утечек информации о Nintendo Switch 2 стремительно растёт. Недавно появились фотографии материнской платы устройства, благодаря которым стали известны ключевые технические особенности грядущей приставки.

Прежде всего, внимание привлекает использование процессора от компании Nvidia. Хотя точная модель чипа скрыта, видимая часть маркировочного кода (SNW8VF) указывает на то, что он произведён с использованием 8-нанометрового техпроцесса Samsung Foundry – аналогичного тому, который применяется для создания графических процессоров серии Nvidia Ampere.

источник изображения: notebookcheck На плате рядом с процессором виден модуль памяти производства SK Hynix (с кодовым обозначением H58GE6AK8BX104N), соответствующий стандарту LPDDR5 объёмом 6 ГБ. Всего таких модулей два, что суммарно даёт 12 ГБ оперативной памяти — втрое больше, чем у оригинальной версии Nintendo Switch. Также на плате видны два разъёма USB-C и слот для игровых картриджей. Однако слот для карт памяти формата microSD отсутствует, что может указывать на увеличение встроенного хранилища на новых консолях Nintendo Switch 2.

источник изображения: notebookcheckХотя чипсет Ampere вместе с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 теоретически способен поддерживать разрешение 4K при частоте кадров 30 FPS, для достижения этой цели, вероятно, придётся использовать технологии на базе искусственного интеллекта. Тем не менее, Nintendo, похоже, не стремится участвовать в гонке за самые мощные консоли, подчеркивая, что Switch 2 будет скорее эволюционным шагом, нежели радикальным обновлением. Если верить предыдущим слухам, официальные подробности могут появиться уже 8 января.