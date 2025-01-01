Хакеры смогли извлечь ключ безопасности, что дало им возможность доступа к несекретным данным. Казначейство сотрудничает с CISA и ФБР для оценки инцидента.

Министерство финансов США сообщило о том, что подверглось кибератаке, организованной китайскими хакерами при поддержке государства. В уведомлении, направленном американскому Конгрессу (согласно информации от TechCrunch), ведомство подтвердило, что злоумышленникам удалось получить дистанционный доступ к компьютерам сотрудников и некоторым несекретным материалам.

Уязвимым местом оказалась компания-поставщик программного обеспечения BeyondTrust. Представители компании сообщили, что злоумышленники смогли заполучить ключ безопасности из их системы. Используя этот ключ, хакеры получили возможность дистанционного доступа к рабочим станциям пользователей, где хранились несекретные данные. Сейчас данный сервис отключён от сети.

источник изображения: .notebookcheckКазначейство активно взаимодействует с CISA, ФБР и другими разведслужбами для оценки масштабов инцидента. В своем заявлении представители ведомства отметили, что, исходя из имеющихся данных, атака была совершена группой APT, поддерживаемой правительством Китая.

Как сообщает Bloomberg, официальный представитель китайского МИД отверг эти обвинения, назвав их «безосновательными и бездоказательными». Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге в Пекине подчеркнула, что Китай решительно осуждает любые формы хакерской деятельности и особенно выступает против распространения ложной информации о стране, продиктованной политическими интересами.