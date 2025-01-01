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Аскар_Техник
Epic Games Store раздает игру Sifu в канун Нового года
Sifu — это экшен игра с элементами кунг-фу, предлагающий разнообразную боевую систему с множеством приёмов.

Epic Games Store объявил о последней бесплатной игре 2024 года. За час до официального анонса стало известно, что магазин предлагает Sifu в качестве новогоднего подарка. Эта игра в жанре экшен-файтинга получила рейтинг «Очень положительно» и собрала свыше 13 тысяч пользовательских отзывов в Steam.

Sifu обычно продается за $39,99, но теперь вы можете получить его совершенно бесплатно в магазине Epic Games Store до 1 января 16:00 по UTC. Затем его заменят другой бесплатной игрой, и это будет предпоследняя акция в рамках праздничного сезона. Эта игра, созданная студией Sloclap, представляет собой динамичный экшен от третьего лица, сильно вдохновленный классическими фильмами о кунг-фу и боевых искусствах. В Sifu реализована глубокая и сложная боевая система, включающая более 150 различных приемов.

В игре вы сможете комбинировать базовые атаки в мощные комбинации, выполнять разнообразные броски и использовать окружающие объекты в бою. Прогресс в Sifu основан на сочетании постоянных и временных улучшений, а также на древе навыков, где новые способности открываются с помощью очков опыта, заработанных в сражениях с врагами.

Художественный стиль этой временно бесплатной игры в Epic Games Store объединяет суровый реализм с яркими визуальными эффектами, создавая впечатляющее зрелище. При этом она не слишком требовательна к ресурсам системы, поэтому должна неплохо работать даже на среднем оборудовании.

#epic games store #epic games store раздачи
Источник: notebookcheck.net
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