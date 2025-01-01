Модель доступна в версиях на 1 ТБ и 2 ТБ, оснащена интерфейсом USB-C 3.2 Gen2x2 и подходит для использования с разными ОС, включая Windows, macOS и Android. Компактный и легкий корпус из цинкового сплава с магнитным креплением обеспечивает удобство переноски и надежную фиксацию на устройствах.

Компания Lenovo выпустила на китайский рынок новый магнитный портативный твердотельный накопитель (PSSD) под названием Y910. Этот девайс впечатляет своей высокой скоростью чтения данных – до 2000 МБ/с. Старт продаж запланирован на 2 января. Стоимость устройства составит 559 юаней (около 7 505 рублей) за модель объемом 1 ТБ и 899 юаней (примерно 12 071 рублей) за версию на 2 ТБ.

Y910 отличается компактностью и легкостью — весит всего около 45 граммов, благодаря чему его удобно брать с собой, положив в карман или сумку. Круглый дизайн придает устройству стильный вид, выделяя его среди привычных прямоугольных моделей. Накопитель доступен в двух вариантах емкости — 1 ТБ и 2 ТБ, предоставляя достаточно пространства для хранения различных типов файлов: фотографий, видео в формате 4K, музыки, игр и важных документов. Устройство оснащено современным интерфейсом USB-C 3.2 Gen2x2, который передает данные со скоростью до 2000 МБ/с, обеспечивая быструю и стабильную работу. Благодаря такой скорости, передача 1 ГБ данных занимает буквально одну секунду.

Lenovo Y910 подходит для работы с различными операционными системами, включая Windows (версии 10, 8.1 и 7), macOS и Android. Подключение устройства осуществляется по принципу «plug-and-play», без необходимости устанавливать дополнительные драйвера. Владельцы устройств Apple смогут подключить его напрямую к моделям iPhone начиная с 15-й версии, а для более старых смартфонов потребуется использовать адаптер от Apple.

Твердотельный накопитель Y910 создан с акцентом на надежность и долговечность. Корпус устройства выполнен из прочного цинкового сплава, обладающего монолитной структурой, что защищает его от ударов и падений. Металлическое покрытие способствует лучшему распределению тепла, продлевая срок службы устройства и поддерживая его оптимальную производительность. Мелкая текстура поверхности облегчает удержание накопителя в руке и предотвращает появление отпечатков пальцев.

Особенностью Y910 является наличие магнитного крепления, которое позволяет надёжно фиксировать устройство на совместимых гаджетах, таких как смартфоны с встроенными магнитами. Это особенно полезно при выполнении задач одной рукой, например, записи видео прямо на накопитель, что помогает экономить память основного устройства. Накопитель поддерживает запись в реальном времени, позволяя оперативно сохранять данные.