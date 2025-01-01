Часы будут оснащены ЭКГ для диагностики аритмии, датчиком температуры кожи для улучшенного мониторинга сна и функцией «60-секундной проверки».

источник изображения: GizmochinaНедавно были представлены первые изображения преемника OnePlus Watch 2, показывающие обновленный дизайн: следующее поколение смарт-часов получит более тонкие рамки вокруг дисплея и цифровую коронку для удобства управления приложениями, а также масштабирования картинок и карт. Источник Android Authority поделился первыми подробностями о возможностях OnePlus Watch 3, найденными в свежей версии приложения OHealth.

Согласно новым данным, OnePlus Watch 3 получат функцию снятия электрокардиограммы (ЭКГ), которая поможет выявлять сердечную аритмию, а также датчик температуры кожи. Эта функция будет работать схожим образом с тем, как реализована у Apple Watch Series 8, однако вместо точных показателей температуры устройство будет информировать пользователей лишь о том, повышена или понижена температура их тела во сне. Основной задачей датчика температуры станет улучшение мониторинга сна и циклов. Кроме того, появится новая функция под названием «60-секундная проверка» — она позволит собирать данные с различных сенсоров всего за одну минуту, предоставляя общий обзор текущих измерений.

Пока неизвестно, будут ли все перечисленные функции доступны на стандартной модели OnePlus Watch 3, поскольку в приложении упоминается, что также планируется выпуск более продвинутой версии — OnePlus Watch 3 Pro. Помимо этого, ожидается выход моделей Oppo Watch X2, Oppo Watch X2 (версия с корпусом 46 мм) и Oppo Watch X Pro. Хотя информации о них пока мало, уже известно, что OnePlus Watch 3 будут работать на базе операционной системы Google Wear OS и оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. У часов также заявлены 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч.