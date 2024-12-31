Samsung Galaxy S25 Ultra с разогнанным Snapdragon 8 Elite разочаровал в тестах, показав низкие баллы: 3049 в одноядерном и 9793 в многоядерном режимах. Разгон до 4,47 ГГц не дал значимого прироста. Возможны улучшения после оптимизации и выпуска версии с 16 ГБ памяти.

Хотя Samsung Galaxy S25 Ultra не будет первым, в котором будет установлен Snapdragon 8 Elite, ожидается, что он станет одним из первых флагманских телефонов с разогнанной версией чипа. Однако в недавнем тесте эта разогнанная SoC показала, что производительность этого ускоренного процессора оказалась ниже ожиданий.

Разогнанный Snapdragon 8 Elite, установленный в Galaxy S25 Ultra, продемонстрировал результат в 3049 баллов в одноядерном и 9793 балла в многоядерном тестах на Geekbench. Если говорить о разгоне, то, согласно данным, 6-ядерный кластер работает на стандартной частоте 3,53 ГГц, тогда как частота 2-ядерного кластера увеличена до 4,47 ГГц по сравнению со стандартными 4,32 ГГц.

Этот небольшой разгон должен был бы обеспечить более высокие показатели, чем те, которых достигают многие флагманы с обычной SoC. Например, RedMagic 10 Pro способен продемонстрировать многоядерный результат свыше 10 000 баллов и одноядерный — почти 3300 баллов. Конечно, у телефона RedMagic есть преимущество в виде активного кулера, однако и другие флагманы без подобной системы охлаждения способны показать результаты, близкие к показателям Galaxy S25 Ultra.

Важно учесть, что протестированный телефон был оснащен 12 ГБ оперативной памяти, хотя ходят слухи, что Samsung планирует выпустить версию с 16 ГБ. Эта более продвинутая модификация потенциально могла бы показать лучшие результаты, но разница, возможно, окажется не столь значительной.

Тем не менее, следует помнить, что релиз серии Galaxy S25 ещё впереди, и этот тест отражает лишь ранние этапы разработки. Вполне возможно, что Samsung пока не завершила финальную оптимизацию для разогнанного Snapdragon 8 Elite.