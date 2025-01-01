Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
Смартфон будет оснащён дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1580 и быстрой 45 Вт зарядкой.

Серия смартфонов Galaxy A от Samsung славится сочетанием элегантного дизайна, качественного оборудования и стабильной работой программного обеспечения, предлагая пользователям премиальные возможности в среднем ценовом сегменте. Согласно недавним утечкам, стали известны ключевые характеристики и предполагаемая стоимость модели Samsung Galaxy A56, которая, как ожидается, выйдет на мировой рынок в первой четверти 2025 года.

Одним из ключевых изменений станет улучшение системы зарядки устройства. Утверждается, что Galaxy A56 оснастят аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что значительно превосходит предыдущие поколения, такие как Galaxy A55 с зарядкой на 25 Вт. Эти данные были подтверждены сертификатом 3C, что указывает на возможность более быстрого восстановления заряда батареи.

источник изображения: GizmochinaВ Galaxy A56 установлен дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, основанный на технологии Dynamic AMOLED, что делает его шагом вперёд по сравнению с экраном Super AMOLED в предыдущей модели Galaxy A55. Такой дисплей обеспечит более плавное и насыщенное изображение, повышая комфорт при использовании устройства.

Смартфон будет оснащён новым процессором Exynos 1580, заменившим Exynos 1480, использовавшийся ранее. Результаты первых тестов в Geekbench демонстрируют значительный рост производительности: одноядерный показатель составил 1341 балл, а многоядерный — 3836 баллов. Предполагается, что устройство будет работать под управлением операционной системы Android 15 и предложит две конфигурации памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволит выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей пользователя.

источник изображения: GizmochinaGalaxy A56, вероятно, сохранит ту же компоновку задней камеры, что и его предшественник: 50-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный ультраширик и 5-мегапиксельный датчик глубины. Однако возможны изменения в фронтальной камере: вместо 32-мегапиксельной, как у Galaxy A55, она может получить 12-мегапиксельный сенсор, что может вызвать споры среди тех, кто любит делать селфи.

Утечки указывают на то, что ориентировочная цена Samsung Galaxy A56 составит примерно 439 фунтов стерлингов (около 55 970 рублей) за базовую версию. Для сравнения, Galaxy A55 вышел в Индии в марте 2024 года по цене 39 999 рупий (47 517 рублей). Учитывая все нововведения, цена нового устройства выглядит вполне оправданной для премиального среднего уровня.

#galaxy a56
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России реализуют давний советский проект по строительству ГЭС в зоне вечной мерзлоты
+
Произведенные в Аризоне 4 нм процессоры компании TSMC обойдутся американским клиентам на 30% дороже
7
Устаревшая технология из "Звёздного пути" может стать реальным будущим космических путешествий
+
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
6
Apple активно работает над обновлением iOS 19, которое выйдет во второй половине 2025 года
+
25 лет спустя GTA 3 перенесли на SEGA Dreamcast усилиями энтузиастов
2
Новые сирийские власти выступили категорически против ухода России из страны
+
В 2025 году Vivo выпустит MR-оборудование, по некоторым показателям превосходящее Vision Pro
+
Deep Blue Motors: продажи автомобилей подскочили с 0 до 400 000 за 29 месяцев
+
Первый трейлер Grand Theft Auto 6 в высоком качестве позволяет оценить его графику
+
Бюджетный iPhone SE 4 с 8Gb ОЗУ и Apple Intelligence будет стоить меньше 500 долларов
1
Disney настолько довольны Indiana Jones and the Great Circle, что выпустят несколько игр этой серии
7
Украинские укрепления приносят больше пользы ВС России чем ВСУ
1
Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на базе AMD RDNA 4 получат поддержку AV1 B-Frame
+
В России запущена первая в стране электростанция, работающая на бытовых отходах
+
Адам Делимханов заявил, что в Чечне планируют приравнять нелегальных майнеров к террористам
7
Bild: Секретный доклад для Бербок о ракете "Орешник" расстроил немцев беззащитностью ФРГ
39
После слов Путина о необходимости возвращения резервов РФ многие страны возвращают свое золото
3
Полет F-16 в украинском тылу сняли на видео
1
Xiaomi представила Smart Camera Video Call Edition с экраном 3,5 дюйма и камерой 4 Мп
+

Популярные статьи

Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
43
"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
18
Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
5
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
22
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
8
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
5
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
04:49
Заглянул я посмотреть что да как после моего комментария про спор 3050 и 4060, где чел ниже поменял 4060 на 3050 изза равного по объему памяти 8гб Ничего не поменялось С новым годом кстати.
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Серж Диезз
04:46
Мудэстро зрение то все таки проверь, твой парень начал истерику на пустом месте спекшись от фактов. Проиграли вы оба, даже два против одного ничто просто
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Елисей Карачев
04:46
Посвящать самоделке из которого всё торчит и греется со 100500 картинками это талант надо иметь
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Юрий Филатов
04:35
Ну не скажи... В конце 80х появились линейки компьютеров БК1,по способностям не уступающие тогдашним популярным на западе Макинтоша, и вышли первые Эльбрусы, которые на голову опережали первые пентиум...
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
Денис Попов
04:34
свитч как это вытянет? вообще зае... этим говнодвижком беспонтовым, научитесь работать с ним, оптимизируйте, а потом клепайте.... графон не соответствует требованиям
Серия ремейков Final Fantasy VII может выйти не только на PlayStation в 2025 году
Владимир Ляхов
04:20
В СССР с электроникой тоже была жопка примерно той же глубины, что и сейчас.
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
Владимир Ляхов
04:18
Один удар баллистической ракетой по фабрике TSML на Тайване - и никакого отставания уже нет.
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
Владимир Ляхов
04:15
>> 300 млрд кВтч ежегодно, что примерно в два раза больше энергии, чем ежегодно потребляет вся страна. Шоп вы знали, Китай в год потребляет 9000 млрд кВтч.
Китай будет строить гидроэлектростанцию ​​в три раза мощнее, чем ГЭС «Три ущелья»
Midnight Sun
04:02
Могли бы соблюдать Минские. Могли бы не стрелять по Донецку. Могли бы не устраивать майданы. Увы, но среди украинцев есть много хохлов.
FT прогнозирует - Россия и Украина подпишут мирное соглашение в 2025 году
Маэстро
03:54
Суицидник.
В своем новогоднем обращении Шольц сообщил о продолжении поддержки Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем