Смартфон будет оснащён дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1580 и быстрой 45 Вт зарядкой.

Серия смартфонов Galaxy A от Samsung славится сочетанием элегантного дизайна, качественного оборудования и стабильной работой программного обеспечения, предлагая пользователям премиальные возможности в среднем ценовом сегменте. Согласно недавним утечкам, стали известны ключевые характеристики и предполагаемая стоимость модели Samsung Galaxy A56, которая, как ожидается, выйдет на мировой рынок в первой четверти 2025 года.

Одним из ключевых изменений станет улучшение системы зарядки устройства. Утверждается, что Galaxy A56 оснастят аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что значительно превосходит предыдущие поколения, такие как Galaxy A55 с зарядкой на 25 Вт. Эти данные были подтверждены сертификатом 3C, что указывает на возможность более быстрого восстановления заряда батареи.

источник изображения: GizmochinaВ Galaxy A56 установлен дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, основанный на технологии Dynamic AMOLED, что делает его шагом вперёд по сравнению с экраном Super AMOLED в предыдущей модели Galaxy A55. Такой дисплей обеспечит более плавное и насыщенное изображение, повышая комфорт при использовании устройства.

Смартфон будет оснащён новым процессором Exynos 1580, заменившим Exynos 1480, использовавшийся ранее. Результаты первых тестов в Geekbench демонстрируют значительный рост производительности: одноядерный показатель составил 1341 балл, а многоядерный — 3836 баллов. Предполагается, что устройство будет работать под управлением операционной системы Android 15 и предложит две конфигурации памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволит выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей пользователя.

источник изображения: GizmochinaGalaxy A56, вероятно, сохранит ту же компоновку задней камеры, что и его предшественник: 50-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный ультраширик и 5-мегапиксельный датчик глубины. Однако возможны изменения в фронтальной камере: вместо 32-мегапиксельной, как у Galaxy A55, она может получить 12-мегапиксельный сенсор, что может вызвать споры среди тех, кто любит делать селфи.

Утечки указывают на то, что ориентировочная цена Samsung Galaxy A56 составит примерно 439 фунтов стерлингов (около 55 970 рублей) за базовую версию. Для сравнения, Galaxy A55 вышел в Индии в марте 2024 года по цене 39 999 рупий (47 517 рублей). Учитывая все нововведения, цена нового устройства выглядит вполне оправданной для премиального среднего уровня.