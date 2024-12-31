OnePlus Ace 5 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ ПЗУ.

OnePlus анонсирует смартфон 13R 7 января в рамках международной презентации модели 13. Сегодня появились новые рендеры OnePlus 13R, демонстрирующие две возможные цветовые версии устройства, которые, вероятно, станут единственными доступными вариантами.

Уже давно ходят слухи, что OnePlus 13R - это переименованный OnePlus Ace 5, но OnePlus уже подтвердила, что 13R будет иметь батарею емкостью 6000 мАч, что на 415 мАч меньше, чем у Ace 5.

источник изображения: GizmochinaТем не менее, OnePlus Ace 5 оснащен 6,78-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с технологией LTPO, который предлагает разрешение 1264 × 2780 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 4500 нит. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ. Внутреннее хранилище варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ. На задней панели установлена тройная камера: основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольный объектив на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Фронтальная камера получила датчик на 16 МП.

Подтверждено, что OnePlus 13R получит тот же процессор Snapdragon 8 Gen 3. Однако пока неясно, какие еще характеристики этот смартфон разделит с моделью Ace 5.