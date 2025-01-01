Ожидается, что эти модели будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), выпуск которого намечен на октябрь 2025 года.

За последние два года Xiaomi начала активно внедрять телеобъективы в свои флагманские устройства. Однако в линейке Xiaomi 15 компания сделала шаг вперед, оснастив модель 15 Pro перископическим телевиком, тогда как базовая версия 15 сохранила обычный телеобъектив. Согласно новым слухам, будущие модели Xiaomi 16 и 16 Pro также получат перископические телекамеры.

источник изображения: GizmochinaСогласно информации от инсайдера Digital Chat Station, следующий флагманский смартфон, основанный на чипсете SM8850, скорее всего, будет оборудован перископической телекамерой во всех версиях. Чипсет SM8850 соответствует грядущему Snapdragon 8 Elite 2, выход которого запланирован на октябрь 2025 года.

Предполагается, что речь идет о серии Xiaomi 16, которая станет первой линейкой устройств, работающих на новом процессоре Snapdragon 8 Elite 2.

источник изображения: GizmochinaРанее тот же источник сообщил, что Snapdragon 8 Elite 2 будет производиться по технологии TSMC N3P. Этот технологический процесс обещает улучшить производительность и энергоэффективность. Кроме того, ожидается, что новый чип значительно превзойдет своего предшественника, Snapdragon 8 Elite, в плане графической производительности.

Инсайдер также отметил, что серия Xiaomi 16 пока не дошла до стадии PVT (производственное тестирование). По его прогнозу, этот этап начнется во втором квартале 2025 года. Конкретные подробности о серии Xiaomi 16 станут известны ближе ко второму кварталу 2025 года, когда начнется стадия PVT.