Совместимость с различными ОС и архитектурами процессоров делает её подходящей для использования в CAD, BIM, GIS.

Недавно китайская компания Moore Threads выпустила новую профессиональную видеокарту линейки MTT X300, которая построена на основе обновленной архитектуры MUSA второго поколения, известной под кодовым именем «Chunxiao». Эта модель оснащена 4096 потоковыми процессорами MUSA, что позволяет ей достигать вычислительной мощности до 14,4 терафлопс при работе с числами одинарной точности.

На борту видеокарты MTT X300 находится 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6, подключённой через 256-битный интерфейс, который обеспечивает скорость передачи данных до 448 ГБ/с. Для подключения к компьютеру используется слот PCIe 5.0 x16, а для вывода изображения предусмотрены три порта DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1, что даёт возможность подключить до четырёх дисплеев с разрешением вплоть до 8K.

Что касается обработки видео, карта поддерживает широкий набор современных кодеков, таких как AV1, H.265, H.264, VP8, VP9, AVS, AVS2, MPEG4 и MPEG2. Она способна одновременно работать с 36 потоками видео в формате 1080p при частоте 30 кадров в секунду как при кодировании, так и при декодировании.

Компания Moore Threads позаботилась о создании драйверов, поддерживающих различные архитектуры процессоров, такие как x86, Arm и LoongArch. Видеокарта прекрасно взаимодействует с операционными системами Tongxin, Kylin, Fangde, Ubuntu и Windows. Помимо этого, она совместима с популярными движками рендеринга, включая Unreal Engine, Unity, Cesium, ORGE и osgEarth.

Основное предназначение MTT X300 – работа с профессиональными программами для автоматизированного проектирования (CAD), информационного моделирования зданий (BIM), геоинформационных систем (GIS) и нелинейного монтажа видео. Несмотря на сходство характеристик с игровой версией S80, X300 выделяется специальной настройкой прошивки и драйверов, оптимизированных именно для выполнения сложных профессиональных задач.



