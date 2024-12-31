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Аскар_Техник
LG представила мониторы UltraGear GX9, которые могут быть как плоским, так и изогнутым
Особенность 45GX990A — возможность переключения между плоским экраном и кривизной 900R одной кнопкой, тогда как 45GX950A — классический изогнутый монитор с радиусом 800R.

Сегодня компания LG анонсировала две новые модели игровых мониторов серии UltraGear GX9, основанные на технологии WOLED. Мониторы 45GX990A и 45GX950A оснащены 45-дюймовыми экранами с высоким разрешением 5K2K (5120x2160 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Время отклика у них составляет всего 0,03 мс (GtG), а также предусмотрена поддержка технологии переменной частоты обновления, хотя точные значения частоты производитель пока не уточнил.

Особенностью модели 45GX990A является возможность переключения между полностью плоским экраном и кривизной 900R одним нажатием кнопки. Это делает данный монитор универсальным решением для пользователей, которые не определились с предпочтениями между плоскими и изогнутыми экранами. В то же время 45GX950A представляет собой классический изогнутый монитор с радиусом кривизны 800R, без опции изменения формы экрана.

Обе новинки поддерживают технологии синхронизации кадров Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, а также оборудованы интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Они также имеют антибликовое покрытие AGLR от LG и порт USB-C с возможностью зарядки устройств мощностью до 90 Вт. Кроме того, обе модели оснащены функцией LG Dual-Mode, которая автоматически регулирует соотношение сторон и масштаб изображения в зависимости от текущих задач.

Информация о цене и дате начала продаж пока отсутствует. LG обещает предоставить больше деталей о линейке мониторов UltraGear GX9 на выставке CES 2025.

#lg ultragear gx9
Источник: gsmarena.com
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