Huawei Enjoy 70X работает на HarmonyOS 4.3, поддерживает навигацию Beidou, защиту зрения и отличается устойчивостью к падениям.

Huawei планирует выпустить свой новый смартфон Enjoy 70X 3 января 2025 года. Модель работает в сети 4G и является продолжением линейки Enjoy 70. Информация о ней уже появилась на рекламных баннерах и сайте China Telecom, где были раскрыты основные характеристики и стоимость устройства.

источник изображения: GizmochinaСмартфон Huawei Enjoy 70X получил дисплей с изогнутыми краями и фронтальную камеру, расположенную по центру в верхней части экрана, несмотря на предыдущие слухи о вырезе в форме таблетки. На задней панели устройства находится круговой модуль камеры с двумя датчиками и двойной LED-вспышкой.

Смартфон поддерживает быструю навигацию через систему Beidou, работает под управлением HarmonyOS 4.3 и предлагает ряд полезных функций, таких как защита зрения, долгое время работы от батареи и высокая устойчивость к падениям.

источник изображения: GizmochinaОдной из ключевых особенностей является 50-мегапиксельная камера RYYB с усиленной чувствительностью к свету, предназначенная для качественной съемки в условиях недостаточной освещенности.

Предполагается, что смартфон будет оснащён процессором Kirin 8000A 5G, однако наличие маркировки 4G указывает на возможные региональные отличия в поддержке сетей. Enjoy 70X получит 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, способный отображать до 16,7 миллионов цветов.

Huawei Enjoy 70X предлагается в трех вариантах памяти:

8 ГБ/128 ГБ за 1799 юаней (около 246 долларов США)

8 ГБ/256 ГБ за 1999 юаней (примерно 274 доллара США)

8 ГБ/512 ГБ за 2299 юаней (приблизительно 315 долларов США).

Доступны четыре цвета корпуса: озёрно-зелёный, голубая ель, снежно-белый и золотисто-чёрный. Изначально релиз планировался на 30 декабря 2024 года, но был отложен до 3 января 2025 года.