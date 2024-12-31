Аккумулятор имеет три выхода (USB-C, USB-A), защищён от перегрева, коротких замыканий и других угроз. Минималистичный дизайн доступен в двух цветах: светло-серый и тёмно-серый.

Xiaomi представила новый портативный аккумулятор емкостью 20 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 22,5 Вт. Устройство оснащено встроенным кабелем для удобства использования. Цена составляет 129 юаней (1 732 рубля).

Портативный аккумулятор Xiaomi обладает мощной батареей на 20 000 мАч, состоящей из двух литий-ионных ячеек по 10 000 мАч каждая. Они обеспечивают эффективную номинальную емкость 12 000 мАч (5 В/3 А) и общую энергоемкость 74 Вт·ч, соответствующую международным стандартам безопасности авиаперевозок.

источник изображения: GizmochinaЭтот портативный аккумулятор оборудован встроенным кабелем USB-C, который поддерживает быструю двустороннюю зарядку. Он универсален и подходит для различных гаджетов, таких как Android-смартфоны с разъемом USB-C и iPhone, начиная с линейки iPhone 15.

Максимальная мощность зарядки достигает 22,5 Вт. К примеру, аккумулятор способен зарядить Xiaomi 15 Pro на 31% всего за 30 минут, тогда как iPhone 16 Pro — на 56% за то же время. Такая высокая скорость обеспечивается благодаря передовой технологии быстрой зарядки Xiaomi, которая работает как на входе, так и на выходе.

Устройство предлагает три выходных интерфейса: встроенный кабель USB-C, порт USB-C и порт USB-A, позволяя одновременно заряжать до трёх девайсов. Аккумулятор автоматически определяет нужный уровень тока для каждого подключенного устройства.

источник изображения: GizmochinaДля обеспечения максимальной безопасности этот аккумулятор оснащен множеством защитных функций, среди которых контроль температуры, защита от коротких замыканий, предотвращение избыточного заряда и разряда, а также защита от превышения допустимого уровня тока.

источник изображения: GizmochinaАккумулятор выполнен в минималистичном стиле с элегантной матовой отделкой, доступной в двух оттенках: светлом сером и темном сером. Благодаря своим компактным размерам (128 мм × 73 мм × 32 мм) и легкому весу, он удобен для транспортировки и хранения.