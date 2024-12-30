Продажи стартуют 10 января 2025 года.

Компания Honor представила новую версию планшета — Honor Tablet X9 Pro WiFi. Устройство демонстрирует ряд усовершенствований по сравнению с моделью Honor Pad X9, выпущенной в 2023 году.

источник изображения: GizmochinaHonor Tablet X9 Pro оснащен 11,5-дюймовым ЖК-экраном, поддерживающим отображение 1,07 миллиарда оттенков, разрешением 2000 × 1200 пикселей и максимальной яркостью до 400 нит. Частота обновления составляет 120 Гц, а соотношение экрана к корпусу достигает 86%. Устройство оснащается процессором Snapdragon 685 с графическим ускорителем Adreno 610, а управление осуществляется через операционную систему MagicOS 9.0, построенную на базе Android 15.

источник изображения: GizmochinaПланшет получил 8-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру, предназначенные для видеосвязи и базовых фото. Питание устройства обеспечивается аккумулятором на 8300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт через порт USB Type-C. За качественный звук отвечают четыре динамика и микрофон, а подключение возможно через Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

источник изображения: GizmochinaHonor оснастил устройство рядом продвинутых функций, таких как сертификация TÜV Rheinland для защиты от синего света и устранения мерцания, система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, интеллектуальные аудиозаписи, режим многозадачности на нескольких экранах и дистанционное родительское управление. Кроме того, планшет получил образовательные инструменты и фирменные алгоритмы обработки звука, что значительно улучшает взаимодействие с пользователем. Вес Honor Tablet X9 Pro составляет 457 граммов, а габариты — 267,3×167,4×6,77 мм. Планшет доступен в трёх цветовых вариантах: «Лазурный», «Нефритовый дракон» и «Серый».

Доступны три варианта конфигурации памяти: 6/128 ГБ за 1099 юаней (14 756 рублей), 8/128 ГБ за 1199 юаней (16 099 рублей) и 8/256 ГБ за 1499 юаней (20 127 рублей). Cтарт продаж запланирован на 10 января 2025 года.