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Аскар_Техник
Xiaomi представила Smart Camera Video Call Edition с 3,5-дюймовым экраном
Smart Camera Video Call Edition поддерживает запись в 2.5K Ultra HD, ночное видение и технологии ИИ для детекции движения и уведомлений. Устройство подключается через двухдиапазонный Wi-Fi.

Компания Xiaomi представила в Китае устройство под названием Smart Camera Video Call Edition, которое сочетает в себе функции настольных часов и камеры. Его стоимость составляет 299 юаней (около 4 014 рублей).

Устройство оснащено 3,5-дюймовым цветным IPS-экраном с точной цветопередачей и разрешением 320×480 пикселей. Экран не сенсорный, однако он дополнен простым и удобным кнопочным интерфейсом, что делает управление доступным для пользователей любого возраста, включая пожилых людей и детей.

источник изображения: GizmochinaВстроенная камера обладает высоким разрешением 4 Мп и оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 131°, который позволяет охватить большую площадь помещения. Камера поддерживает запись видео в формате 2.5K Ultra HD и использует современные алгоритмы искусственного интеллекта. Инфракрасная система ночного видения с длиной волны 940 нм обеспечивает качественное изображение даже при слабом освещении.

 источник изображения: GizmochinaУ устройства есть встроенные интеллектуальные функции на базе технологий искусственного интеллекта, такие как детекция движения, звуковые уведомления и персонализированные напоминания. Оно также поддерживает удалённое наблюдение через приложение Mi Home. Процессор с искусственным интеллектом способен выполнять до 1 триллиона операций в секунду (1 TOPS).

источник изображения: GizmochinaУстройство оборудовано двухдиапазонным модулем Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц. Для хранения данных предусмотрены три опции: карта памяти microSD объёмом до 256 ГБ, облачное хранилище и сетевое хранилище NAS, предоставляя пользователю гибкий выбор управления информацией. Также применяется технология сжатия видео H.265, которая оптимизирует хранение файлов и обеспечивает плавное воспроизведение. 

Умное устройство имеет регулируемый наклон от -8° до 30°, а такжеоснащается большим динамиком с шумоподавлением и качественным микрофоном. Встроенная интеграция с системой умного дома позволяет управлять устройствами автоматически. Безопасность обеспечивается чипом Xiaomi Mi Home Security Chip, который шифрует данные и защищает их от несанкционированного доступа.

#xiaomi smart camera video call editon
Источник: gizmochina.com
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