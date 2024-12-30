Устройство вдохновлено мечом Longquan и выполнено в эксклюзивном цвете "Sword Soul Silver" с серебристым тиснением и микрогравировками на задней панели. Лимитированная серия обладает уникальными системными элементами, такими как специальные иконки, анимированные обои и зарядная анимация. В комплекте идет «Шкатулка с сокровищами» с тематическими аксессуарами.

Ранее в этом месяце Realme выпустила в Китае Realme Neo 7, оборудованный процессором Dimensity 9300 Plus и большой батареей на 7000 мА·ч. Теперь компания объявила, что 3 января 2025 года представит специальную версию устройства — Realme Neo 7 «The Bad Guys Limited Edition». Эта ограниченная серия будет доступна в эксклюзивном цвете "Sword Soul Silver".

Вдохновением для создания специального Realme Neo 7 «The Bad Guys Limited Edition» послужил меч Longquan, что отражено в его сияющем серебряном тиснении, имитирующем холодный блеск обнаженного меча. Заднюю панель устройства украшают сложные микрогравировки, включающие эмблему Bu Liang Ren и дизайн Tian An Xing, создающий эффект четырёхлучевой звезды при освещении.

источник изображения: GizmochinaЛимитированная серия также оснащена тщательно проработанными системными элементами, такими как уникальные иконки, анимированные обои, стилизованные отпечатки пальцев и зарядная анимация. Все эти детали созданы с особым вниманием к мелочам. В комплекте с устройством идет «Шкатулка с сокровищами», содержащая тематические аксессуары, что делает смартфон настоящим предметом коллекционирования для фанатов Бу Лян Жэня.

источник изображения: GizmochinaRealme Neo 7 оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью BOE S2 с разрешением 1,5k и частотой обновления 120 Гц. Под капотом устройства установлен чип D9300+, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ хранилища UFS 4.0 и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

источник изображения: GizmochinaЗадняя камера Neo 7 включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX882 с поддержкой OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Для селфи у него установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон работает на Realme UI 6.0 на базе Android 15.