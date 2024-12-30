Новая модель получила увеличенную ёмкость батареи (до 6400 мА·ч), улучшенную систему навигации с двухчастотным GPS, а также свежую цветовую гамму.

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition выйдет в продажу 3 января 2025 года в Китае. Это обновленная версия модели Z9 Turbo, представленной в апреле текущего года, сообщает Gizmochina.

Хотя iQOO Z9 Turbo и его будущая модификация Endurance Edition имеют много общего, новая модель отличается рядом улучшений. В частности, она получила увеличенную емкость аккумулятора и усовершенствованную систему навигации, а также предлагается в новом цветовом исполнении.

источник изображения: Gizmochina

Если у базовой версии Z9 Turbo аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, то в Endurance Edition этот показатель повышен до 6400 мАч. Помимо этого, новинка поддерживает двухчастотный GPS, что позволяет ей принимать сигналы сразу на двух различных частотах, обеспечивая более точное и надежное определение местоположения.

Z9 Turbo работает под управлением Android 14 с оболочкой OriginOS 4, тогда как Endurance Edition перейдет на новейшую версию OriginOS 5. Однако пока неизвестно, будет ли эта версия основана на Android 15 или останется на Android 14. В остальном технические параметры обеих моделей совпадают. Стандартный Z9 Turbo предлагался в трех цветовых вариантах: черный, белый и мятный. Для Endurance Edition мятную расцветку заменили на новую – Sail Blue.

Endurance Edition оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера устройства получит разрешение 16 Мп, а основная двойная камера будет включать 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и дополнительный модуль на 8 Мп. За производительность новинки отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3, а за автономность — батарея на 6400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Версия смартфона может комплектоваться 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопителем объемом до 512 ГБ типа UFS 4.0.