Это первый телефон с новым чипсетом Dimensity 8400-Ultra.

Компания Redmi объявила о том, что смартфон Redmi Turbo 4 будет представлен в Китае 2 января 2025 года. Это устройство станет первым в мире телефоном, оснащенным новейшим чипсетом Dimensity 8400-Ultra. Перед официальным запуском компания поделилась первыми изображениями дизайна новинки.

источник изображения: GizmochinaМодуль основной камеры Redmi Turbo 4 оснащен двойной камерой с разрешением 50 мегапикселей, выполненной в ярком красном цвете. Задняя панель устройства украшена красной полосой, проходящей вертикально от верхней части к нижней через матовую поверхность стекла, создавая стильный контрастный эффект. Внешний облик Turbo 4 вызывает ассоциации с дизайном iPhone 16.

источник изображения: GizmochinaДизайн передней панели нового смартфона пока остается загадкой, но ходят слухи, что он получит плоский экран. Верхняя грань устройства оснащена отверстиями под динамик, микрофон и инфракрасный порт. Сбоку расположены кнопки регулировки громкости и включения/выключения. Нижняя часть корпуса включает слот для SIM-карт, микрофон, разъем USB-C и динамик.

источник изображения: GizmochinaНа опубликованном инсайдером Digital Chat Station изображении видно, что Redmi Turbo 4 будет выпущен в трех цветовых вариантах: черном, белом и синем. Хотя Turbo 4, скорее всего, останется доступным исключительно на китайском рынке, существует вероятность того, что для международного выпуска модель переименуют в Poco X7 Pro.

источник изображения: GizmochinaВ плане технических характеристик ожидается, что Redmi Turbo 4 оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера будет иметь разрешение 20 мегапикселей, а основная камера — сдвоенный модуль с датчиками на 50 и 8 мегапикселей.

Смартфон будет работать на базе процессора Dimensity 8400-Ultra, поддерживая до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора составит 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Устройство выйдет с предустановленной операционной системой Android 15 и фирменной оболочкой HyperOS 2.0.