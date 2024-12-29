Huawei готовится представить новый смартфон среднего уровня Enjoy 70X 30 декабря на китайском рынке. Накануне известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые характеристики устройства. Новые утечки, появившиеся в Интернете, раскрыли конструкцию и более подробную информацию о ее технических характеристиках, сообщает Gizmochina.
На изображении демонстрируются основные черты смартфона Enjoy 70X. Устройство будет оснащено рядом ключевых функций, таких как экран с изогнутыми краями и режимом защиты зрения, повышенной устойчивостью к ударам и 50-мегапиксельной камерой с технологией RYYB. Дизайн включает особый вырез для фронтальной камеры на дисплее и крупный круглый блок основной камеры на задней панели.
Согласно новым утечкам, Huawei Enjoy 70X (модельный номер: BRE-AL80) получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц. Смартфон будет оборудован 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 50 Мп (с технологией RYYB) и 2 Мп. Внутри устройства ожидается процессор Kirin 8000A. Также сообщается о батарее емкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.
Предполагается, что Enjoy 70X выйдет с предустановленной операционной системой HarmonyOS версии 4.3. Помимо этого, есть вероятность, что смартфон будет поддерживать двухсторонний спутниковый обмен сообщениями через систему Beidou.