Смартфон будет работать на HarmonyOS 4.3 и поддерживать спутниковую связь Beidou.

Huawei готовится представить новый смартфон среднего уровня Enjoy 70X 30 декабря на китайском рынке. Накануне известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые характеристики устройства. Новые утечки, появившиеся в Интернете, раскрыли конструкцию и более подробную информацию о ее технических характеристиках, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaНа изображении демонстрируются основные черты смартфона Enjoy 70X. Устройство будет оснащено рядом ключевых функций, таких как экран с изогнутыми краями и режимом защиты зрения, повышенной устойчивостью к ударам и 50-мегапиксельной камерой с технологией RYYB. Дизайн включает особый вырез для фронтальной камеры на дисплее и крупный круглый блок основной камеры на задней панели.

источник изображения: GizmochinaСогласно новым утечкам, Huawei Enjoy 70X (модельный номер: BRE-AL80) получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц. Смартфон будет оборудован 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 50 Мп (с технологией RYYB) и 2 Мп. Внутри устройства ожидается процессор Kirin 8000A. Также сообщается о батарее емкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

источник изображения: GizmochinaПредполагается, что Enjoy 70X выйдет с предустановленной операционной системой HarmonyOS версии 4.3. Помимо этого, есть вероятность, что смартфон будет поддерживать двухсторонний спутниковый обмен сообщениями через систему Beidou.