В отличие от предыдущих версий с золотыми покрытиями, этот смартфон сделан целиком из золота и доступен только под заказ. Хотя компания не планирует повторно производить эту модель, она продолжает создавать премиальные устройства на базе iPhone и рассматривает возможность выпуска аналогичных моделей для Android.

Производитель премиальных гаджетов Caviar представил эксклюзивную версию смартфона Huawei Mate XT, изготовленную из 18-каратного золота. Эта модель, вес которой составляет около 1 килограмма (2,2 фунта), отличается изысканным дизайном и оценивается во внушительные 100 000 долларов, пишет Gizmochina.

В отличие от предыдущей модели Mate XT «Золотой дракон», которая имела покрытие из 24-каратного золота, новый смартфон выполнен целиком из чистого золота. Это лимитированное издание создается исключительно под заказ и не представлено на сайте компании. Однако Caviar также предлагает альтернативу с 24-каратным золотым покрытием для тех, кто предпочитает чуть более доступные варианты роскоши.

источник изображения: GizmochinaСтоит подчеркнуть различие между моделью из 18-каратного золота, изготавливаемой на заказ, и вариантом с 24-каратным покрытием, доступным на сайте Caviar. Версия с сайта оснащена корпусом, покрытым позолотой, который изготовлен из ювелирного сплава, тогда как заказная модель выполнена целиком из 18-каратного золота. Именно этим объясняется значительная разница в весе и стоимости между этими двумя версиями.

Хотя Caviar не собирается выпускать повторную партию этой конкретной модели Mate XT из 18-каратного золота, компания предлагает аналогичные устройства на основе iPhone, выполненные из того же драгоценного металла. Это намекает на возможное продолжение создания уникальных моделей премиум-класса для устройств на базе Android в будущем.

Этот Huawei Mate XT, выполненный из чистого золота, воплощает собой вершину роскоши среди смартфонов. Вопрос о том, насколько он удобен для ежедневного использования, остается открытым. Однако для тех, кто стремится к демонстрации своего статуса и хочет обладать кусочком технологической истории, Huawei Mate XT из 18-каратного золота определенно станет уникальным приобретением.