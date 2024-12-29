В Индии OnePlus 13R будет доступен в одной конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и двух цветах. Предварительные заказы уже принимаются со скидкой $50 и дополнительными бонусами. Ожидаемая цена OnePlus 13 составит от 67 000 до 70 000 индийских рупий.

OnePlus недавно представила в Китае серию Ace 5, включающую базовую и Pro-версию. Предполагается, что обычная модель Ace 5 выйдет на международный рынок под названием OnePlus 13R, однако у этих устройств будут различия в объеме батареи, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaВ Китае версия Ace 5 получила аккумулятор емкостью 6400 мА·ч — самый вместительный среди всех смартфонов OnePlus. По словам производителя, такой аккумулятор способен обеспечить до 23 часов непрерывного просмотра видео.

С другой стороны, подтверждена информация о том, что OnePlus 13R получит батарею на 6000 мА·ч — ту же самую, что и ожидаемый флагман OnePlus 13. Однако поскольку OnePlus 13R делит тизерную страницу с OnePlus 13, возникли предположения, что указанные 6000 мА·ч могут быть ошибочными. Несмотря на это, многочисленные утечки указывают на то, что именно такая емкость аккумулятора будет у глобальной версии OnePlus 13R.

источник изображения: GizmochinaСогласно последним данным, OnePlus 13R будет запущен в производство в Индии в единственной конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также в двух цветовых вариантах: «Nebula Noir» и «Astral Trail». Компания уже начала принимать предварительные заказы на устройство за 50 долларов, предлагая скидку в размере 50 долларов на покупку смартфона, а также дополнительные подарки общей стоимостью 229 долларов.

Кроме того, появились сведения о ценах на OnePlus 13, который, предположительно, будет стоить от 67 000 (около 79 593 рублей) до 70 000 индийских рупий (примерно 83 157рублей).