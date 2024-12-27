Xiaomi объявила о запуске своего смартфона Redmi 14C 5G

Компания Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Redmi 14C 5G, который планируется запустить планируется запустить в производство 6 января 2025 года, как на индийском, так и на мировом рынках. Изначально аппарат был представлен под названием «2025G» на платформе Redmi India X, после чего информация подтвердилась благодаря странице на Flipkart. Предполагается, что данная модель станет обновленной версией Redmi 14R 5G, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaRedmi 14C 5G выделяется среди конкурентов за счет таких функций, как поддержка двух SIM-карт 5G, возможность совершать высококачественные видеозвонки без задержек, плавную прямую трансляцию, продолжительные игровые сессии и высокую скорость загрузки до 2,5 Гбит/с. Смартфон будет предлагаться в трех цветовых вариантах: белый, синий и черный, и будет иметь «премиальный дизайн Starlight».

источник изображения: GizmochinaХотя точные характеристики Redmi 14C 5G пока остаются неизвестными, можно предположить, что они будут схожи с моделью Redmi 14R 5G. Например, ожидается, что новый смартфон оснастят 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1640 × 720 пикселей, максимальной яркостью 600 нит и частотой отклика сенсора 240 Гц.

источник изображения: GizmochinaЭкран устройства оснащен функцией постоянного затемнения для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании, а также защитой от воздействия влаги, что позволяет пользоваться смартфоном даже в условиях повышенной влажности.

Redmi 14R 5G базируется на мощном процессоре Snapdragon 4 Gen 2, обеспечивающем высокую производительность и энергоэффективность. Пользователям доступны конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

На задней панели находится 13-мегапиксельная основной камера, которая способна делать хорошие фотографии даже в условиях низкой освещенности, а на передней панели расположилась 5-мегапиксельная фронтальная камера для качественных селфи и видеозвонков.

Аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч обеспечит длительное время работы без подзарядки, а поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт позволит быстро восстановить уровень заряда батареи. Размеры устройства составляют 171,88 мм х 77,8 мм х 8,22 мм.