Устройство предлагает 6,88-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 4s Gen 2, 4 ГБ оперативной памяти и варианты хранения 64/128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ.

Xiaomi представила на индийском рынке новый бюджетный смартфон Redmi A4 5G. Устройство сочетает в себе ряд полезных функций и характеристик, привлекающих внимание тех, кто ищет доступное устройство с поддержкой сетей пятого поколения, пишет Gizmochina.

Redmi A4 5G оснащен большим 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавность отображения контента. Разрешение экрана составляет HD+ при соотношении сторон 20:9, а максимальная яркость достигает 600 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. В основе устройства лежит мощный процессор Snapdragon 4s Gen 2, работающий в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Пользователям доступны варианты с 64 ГБ или 128 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить до 1 ТБ благодаря поддержке карт microSD. Смартфон оснащён большим аккумулятором ёмкостью 5160 мА·ч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт. Основная камера устройства представлена 50-мегапиксельным сенсором, дополненным вспомогательным датчиком. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей и предназначена для селфи и видеозвонков. При весе 212,35 граммов и толщине всего 8,22 мм. Среди других особенностей стоит отметить поддержку двух SIM-карт, наличие бокового сканера отпечатков пальцев, разъёма для наушников 3,5 мм, FM-радио и предустановленную операционную систему Android 14 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS.

источник изображения: GizmochinaRedmi A4 5G представлен в двух элегантных цветовых решениях: Starry Black и Sparkle Purple. Оба варианта выглядят современно и стильно, предлагая пользователям выбор между классическим черным оттенком и более ярким фиолетовым. Смартфон доступен в двух конфигурациях памяти: базовая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 8 499 индийских рупий (10 073 рублей), тогда как модель с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценена в 9 499 рупий (11 258 рублей). Обе версии ориентированы на покупателей, ищущих доступные смартфоны с хорошими техническими характеристиками. Продажи Redmi A4 5G стартуют в Индии 27 ноября 2024 года.