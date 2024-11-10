Смартфон Realme RMX3942, согласно данным TENAA, имеет габариты 165,7 × 76,22 × 8,16 мм и весит 197 г. Спереди расположена 6,67-дюймовая ЖК-панель с разрешением HD+, а также 8-мегапиксельная фронталка. Основная камера представлена одним модулем на 50 мегапикселей с LED-вспышкой.

На прошлой неделе смартфон Realme с модельным номером RMX3942 прошел сертификацию китайских регуляторов, включая 3C и TENAA. Хотя TENAA раскрыл большинство характеристик устройства, его изображения тогда не были опубликованы. Однако обновленная база данных теперь содержит фотографии смартфона. Пока неизвестно, какое название получит это устройство, пишет Gizmochina.

У смартфона Realme RMX3942, судя по всему, стандартный дисплей с вырезом на лицевой стороне. Задняя панель устройства украшена двумя круглыми островками для камер, а снизу расположен логотип бренда. На правой грани находятся совмещенная кнопка включения/выключения и клавиши регулировки громкости, которые, вероятно, объединены с датчиком отпечатков пальцев. Согласно данным TENAA, смартфон Realme RMX3942 обладает размерами 165,7 × 76,22 × 8,16 мм и весом 197 г. На передней панели установлена 6,67-дюймовая ЖК-панель с разрешением HD+. Аппарат оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и одной 50-мегапиксельной основной камерой с LED-вспышкой.

источник изображения: GizmochinaRMX3942 — это 5G-смартфон, функционирующий на базе чипа с тактовой частотой 2,3 ГГц. Он оснащен аккумулятором емкостью 5465 мА·ч (номинальная емкость). В Китае могут быть предложены разные конфигурации оперативной памяти: 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ. Варианты внутренней памяти включают 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и даже 1 ТБ. Пока неясно, станет ли эта модель частью серии Realme 14 или будет выпущена в рамках линейки V для китайского рынка. Согласно сертификату 3C, RMX3942 будет комплектоваться зарядным устройством мощностью 45 Вт.

Примечательно, что в списке 3C также упоминается другой неизвестный телефон с моделью RMX3953. Ожидается, что он тоже будет поддерживать быструю зарядку на 45 Вт, однако другие подробности о нем отсутствуют.