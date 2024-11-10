Ожидается новая версия Z9 Turbo с аккумулятором на 6400 мАч и зарядкой на 80 Вт.

В первой половине текущего года iQOO выпустила модели iQOO Z9x, Z9 и Z9 Turbo на китайском рынке. Версия Turbo получила процессор Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятор на 6000 мАч. В сентябре бренд представил Z9 Turbo+ с процессором Dimensity 9300 Plus и увеличенной до 6400 мАч батареей. Новая разработка показывает, что в скором времени компания может представить новый вариант iQOO Z9 Turbo, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaНа приведенном выше скриншоте видно, что китайский регулятор 3C сертифицировал новый смартфон Vivo под модельным номером V2352GA. Учитывая, что текущая версия Z9 Turbo имеет номер модели V2352A, есть основания полагать, что V2352GA будет базироваться на этой модели. Кроме того, новое устройство оснащено зарядным устройством мощностью 80 Вт. После получения сертификации 3C, вероятно, официальный релиз телефона состоится уже к концу этого месяца в Китае.

источник изображения: GizmochinaГоворя о линейке смартфонов iQOO, ожидается, что бренд представит модели iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro к концу ноября в Китае. Предполагается, что Neo 10 будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3, а Neo 10 Pro получит процессор Dimensity 9400. Что касается грядущей версии Z9 Turbo, вероятно, она сохранит чип Snapdragon 8s Gen 3, который использовался в оригинальной модели Z9 Turbo.

Китайский инсайдер поделился информацией, согласно которой телефон Vivo V235GA может называться iQOO Z9 Turbo Long-Life Version. В комментариях к своему посту в Weibo он также отметил, что устройство, возможно, будет оснащено аккумулятором на 6400 мАч, таким же, как у Z9 Turbo+. Остальные технические характеристики нового смартфона, скорее всего, останутся такими же, как и у стандартной версии Z9 Turbo.

источник изображения: GizmochinaiQOO Z9 Turbo оборудован 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Смартфон получил 16-мегапиксельную селфи-камеру и основную камеру с двумя модулями: 50 Мп и 8 Мп. Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и до 512 ГБ внутреннего хранилища типа UFS 4.0. Устройство также оснащено игровым режимом с улучшенной производительностью и встроенным сканером отпечатков пальцев.