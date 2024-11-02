OnePlus 13 занял первое место в октябрьском рейтинге AnTuTu с баллом 2 926 644 благодаря процессору Snapdragon 8 Elite. На втором месте — iQOO 13 с 2 906 489 баллов, на третьем — Vivo X200 Pro с 2 843 812 баллов.

OnePlus 13 возглавил октябрьский рейтинг производительности флагманов AnTuTu, что обусловлено использованием процессора Snapdragon 8 Elite SoC — нового 3-нанометрового чипа, представленного в этом году. Средний балл OnePlus 13 составил 2 926 644, что незначительно превосходит результат iQOO 13, набравшего 2 906 489 баллов. Третье место досталось Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition, оснащённому чипом MediaTek Dimensity 9400, с результатом 2 843 812 баллов.

источник изображения: GizmochinaДругие участники октябрьского рейтинга — Oppo Find X8 Pro и Find X8, работающие на базе Dimensity 9400, получили оценки 2 842 922 и 2 814 445 баллов соответственно. Vivo X200 и Xiaomi 15 Pro тоже вошли в этот список, однако их показатели указывают на то, что потенциал Snapdragon 8 Elite в Xiaomi 15 Pro ещё предстоит раскрыть для достижения максимальной эффективности. Примечательно, что iQOO Neo 9S Pro+ стал единственным представителем списка, оснащённым новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, продемонстрировавшим свою высокую конкурентоспособность.

источник изображения: GizmochinaOnePlus 13 оснащён 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, который обеспечивает великолепную графику и отличную видимость даже на улице. Телефон питается от батареи ёмкостью 6000 мА·ч, а быстрая зарядка мощностью 100 Вт позволяет долго пользоваться устройством без необходимости частых подзарядок. Камера OnePlus 13 также заслуживает внимания: главный датчик Sony LYT-808 на 50 мегапикселей, созданный в партнёрстве с Hasselblad, дополняется 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с трёхкратным увеличением и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Смартфон отличается надёжностью и изысканным дизайном, предлагая варианты с керамическим или кожаным покрытием, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68/69. Такое сочетание премиального оборудования и процессора Snapdragon 8 Elite делает OnePlus 13 универсальным флагманом. Кроме того, OnePlus акцентировал внимание на улучшении системы охлаждения и стабильности игровой производительности, что подтверждается высокими результатами в тестах.