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Аскар_Техник
Redmi K80 и K80 Pro были замечены в базе данных 3C
Утечки и сертификации указывают на быструю зарядку и процессоры Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Elite.

Xiaomi недавно представила модели Xiaomi 15 и 15 Pro, работающие на процессоре Snapdragon 8 Elite, в Китае. Слухи утверждают, что дочерний бренд компании, Redmi, готовится к анонсу серии Redmi K80. В прошлом году под этим брендом были выпущены смартфоны Redmi K70e, K70 и K70 Pro в ноябре. Хотя сообщения указывают на существование моделей Redmi K80 и K80 Pro, пока неясно, выйдет ли в этом году версия Redmi K80e. Однако три новых устройства, предположительно входящие в серию K80, уже прошли сертификацию на китайской платформе 3C, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaМодель 24122RKC7C была обнаружена в базе данных 3C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. По данным предыдущей утечки IMEI, этот смартфон будет выпущен под названием Redmi K80. Предполагается, что он получит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Международная версия устройства, обозначенная как 24122RKC7G в той же базе данных IMEI, будет представлена на рынке под брендом Poco F7 Ultra. Согласно информации из базы данных 3C, модель 24127RK2CC тоже может поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Ранее этот смартфон был идентифицирован в базе данных IMEI как Redmi K80 Pro. Ожидается, что он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. В отличие от других устройств, у этой модели нет глобальной версии, и она, вероятно, останется доступной исключительно на китайском рынке. Стоит отметить, что предыдущая модель, Redmi K70 Pro, также была выпущена только для китайского рынка.

источник изображения: GizmochinaТретья модель, 24117RK2CC, возможно, будет оснащена быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Несмотря на упоминание о том, что она также относится к серии K80 Pro, ее конкретное название для китайского рынка остается неизвестным. Между тем, международная версия данного устройства, отмеченная как 24117RK2CG, согласно базе данных IMEI, будет выпускаться под маркой Poco F7 Pro. Помимо этого, модель 2412DRT0AC, которая еще не прошла сертификацию 3C, была идентифицирована в базе данных IMEI как Redmi Turbo 4. Ее международная версия обозначена как 2412DPC0AG, а индийская — 2412DPC0AI, обе из которых планируется продавать под брендом Poco F7.

#redmi k80 pro #redmi k80
Источник: gizmochina.com
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