Устройство разработано совместно с компанией Porsche.

Компания Honor представила новую серию смартфонов Magic 7, включающую модели Magic 7 и Magic 7 Pro. Помимо этого, было объявлено о партнерстве с Porsche Design, результатом которого стал выпуск специальной версии Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition. Этот смартфон сочетает в себе инновационные технологии и изысканный дизайн, подчеркивая премиальное качество устройства, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaЭто уже не первая коллаборация Honor с Porsche Design – ранее были выпущены модели Honor Magic 6 RSR Porsche Design и Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition вдохновлен легендарным стилем Porsche, гармонично объединяя классические черты суперкаров с современными технологиями. Смартфон сохраняет симметричное расположение модулей камеры, характерное для серии Magic, но дополняет их элементами, ассоциирующимися с Porsche, такими как шестиугольная решетка, матричные узоры и акцентированные линии. Эти дизайнерские акценты придают устройству динамику и силу, напоминая об элегантности спортивных автомобилей Porsche. Цветовую палитру для Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition разработали специалисты из Штутгарта. Смартфон представлен в двух премиальных оттенках: «Onyx Grey» — элегантный и выразительный, и «Provence Purple» — шикарный и современный. Honor сообщила, что продажи Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition стартуют в декабре. Несмотря на то, что подробности о цене и характеристиках пока неизвестны, данный смартфон позиционируется как флагман премиум-класса, который, скорее всего, заинтересует как техноэнтузиастов, так и фанатов Porsche.

источник изображения: GizmochinaОжидается, что спецификации новинки будут схожи с характеристиками Magic 7 Pro. Magic 7 Pro оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с микрокривизной и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, максимальной яркостью 5000 нит и встроенной технологией защиты зрения AI, сертифицированной TÜV Rheinland. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830 и использует MagicOS 9.0 на основе Android 15. Основная камера устройства представлена модулем на 50 МП с регулируемой апертурой, сверхширокоугольной камерой на 50 МП, перископическим объективом на 200 МП с возможностью 100-кратного увеличения и фронтальной камерой на 50 МП c датчиком ToF. Ёмкость батареи составляет 5850 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка на 80 Вт. Также телефон защищён по стандартам IP68/IP69, поддерживает сети 5G и Wi-Fi 7, и предлагается в четырёх различных цветах.