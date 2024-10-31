Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 90 Вт.

POCO F7 Pro представляет собой одну из самых амбициозных моделей бренда, ориентированных на флагманский сегмент. Компания, известная своими конкурентоспособными устройствами в среднем и верхнем ценовых диапазонах, вновь поднимает планку, представляя модель F7 Pro. В будущем эта модель будет переименована в Redmi K80 под кодовым именем "Zorn". Однако информация о новинке этим не заканчивается, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaPoco F7 Pro впечатляет своей производительностью благодаря использованию чипсета Snapdragon 8 Gen 3, который демонстрирует высокую мощность. Дисплей устройства также заслуживает внимания: 6,67-дюймовый OLED-экран от TCL обеспечивает великолепное качество изображения с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, что гарантирует четкость и плавность картинки. Особое внимание привлекает поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 90 Вт, которая позволяет быстро восполнить заряд аккумулятора, обеспечивая непрерывное использование даже при высокой нагрузке. Это преимущество делает Poco F7 Pro одним из лидеров среди конкурентов в своем классе.

Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Обновленное ПО значительно улучшит производительность устройства и обеспечит усовершенствованный пользовательский интерфейс. Регулярные обновления помогут сохранить актуальность и конкурентоспособность модели на долгие годы вперед.