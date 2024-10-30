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Аскар_Техник
Honor провела презентацию новых смартфонов Magic 7 и 7 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
Оба устройства имеют OLED-дисплеи с частотой обновления до 120 Гц и работают на процессоре Snapdragon 8 Elite. Magic 7 оснащён 50-мегапиксельной камерой, а Pro — улучшенной камерой с регулируемой апертурой и 200-мегапиксельным телеобъективом. Смартфоны поддерживают быструю зарядку, имеют защиту IP68 и IP69, а также сертификацию SGS на устойчивость к падениям. Продажи стартуют в Китае 8 ноября.

Компания Honor официально представила серию смартфонов Magic 7 в Китае, выпустив сразу две новинки: Honor Magic 7 и Honor Magic 7 Pro. Эти устройства стали преемниками прошлогодних моделей Honor Magic 6 и 6 Pro, привнося инновационные технологии искусственного интеллекта и значительные улучшения в технических характеристиках для повышения комфорта пользователей, сообщает Gizmochina.

Honor Magic 7 оборудован 6,78-дюймовым ультратонким плоским OLED-дисплеем, тогда как Magic 7 Pro предлагает 6,8-дюймовый OLED-дисплей с элегантными изгибами по всем четырем сторонам. Оба смартфона поддерживают адаптивную технологию LTPO с частотой обновления от 1 до 120 Гц, обеспечивая гладкую картинку и максимальную яркость HDR 5000 нит, что ставит эти экраны среди наиболее ярких на рынке мобильных устройств. Дисплеи оснащены функцией Honor AI Oasis Eye-Care, включающей круговую поляризацию для защиты зрения, снижающую нагрузку от синего света и повышающую уровень поглощения лютеина. Они также сертифицированы TÜV Rheinland за отсутствие мерцаний и комфорт при длительном использовании.

Оба устройства базируются на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite, выполненном по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Этот мощный чип обладает восьмиядерной архитектурой, включая два основных ядра с частотой 4,32 ГГц и шесть производительных ядер с частотой 3,53 ГГц. В связке с графическим ускорителем Adreno 830 этот процессор повышает игровую производительность на 40%, делая устройство идеальным выбором для геймеров. Кроме того, оба смартфона оборудованы продвинутой системой жидкостного охлаждения от Honor, которая эффективно отводит тепло даже при высоких нагрузках, поддерживая температуру ниже 44,8°C в требовательных играх вроде Genshin Impact.

Смартфоны серии Magic 7 функционируют под управлением MagicOS 9.0, основанной на Android 15. В этой операционной системе реализованы передовые решения на основе искусственного интеллекта, включая персонального ассистента YOYO, который помогает управлять приложениями и подписками всего лишь одной голосовой командой. Интерфейс ориентирован на удобство использования и усиленную защиту данных, предлагая такие функции, как AI Face Swap Detection для обеспечения безопасности во время видеозвонков.

Камера Honor Magic 7 представлена тремя модулями: основным 50-мегапиксельным сенсором Ultra-Dynamic Eagle Eye, сверхширокоугольным 50-мегапиксельным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим приближением. Модель Magic 7 Pro имеет усовершенствованную 50-мегапиксельную основную камеру с регулируемой апертурой (f/1.4–f/2.0) и 200-мегапиксельному перископическому телеобъективу, способному обеспечить 100-кратный цифровой зум. Оба устройства демонстрируют впечатляющие результаты в области фотосъемки с использованием технологий искусственного интеллекта, предлагая такие функции, как AI Eagle Eye Burst, режим суперпортрета и интеллектуальное улучшение изображений, что гарантирует высокое качество снимков в любой ситуации.

Magic 7 оснащён батареей ёмкостью 5650 мА·ч, тогда как у Magic 7 Pro аккумулятор увеличен до 5850 мА·ч. Обе модели поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 80 Вт, что значительно сокращает время восстановления заряда. Технология аккумулятора Qinghai Lake третьего поколения от Honor вместе с чипом E2 способствует улучшению состояния батареи и увеличению её срока службы.

Серия Honor Magic 7 оснащена 3D-ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, позволяющим разблокировать смартфон даже влажными руками. Также имеется функция 3D-распознавания лица для быстрого и безопасного доступа. Модели обладают классами защиты IP68 и IP69 от влаги и пыли, что делает их подходящими для эксплуатации в сложных условиях. Смартфоны поддерживают сети 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и технологию DTS Ultra для качественного звучания.

Серия Honor Magic 7 прошла сертификацию SGS на устойчивость к падениям с высоты до 10 раз, что подтверждает высокую надёжность экранов этих устройств. Размеры Honor Magic 7 составляют 162,1 × 75,8 × 7,95 мм, а вес — около 199 граммов. Модель Magic 7 Pro немного крупнее: 162,7 × 77,1 × 8,8 мм, с весом примерно 223 грамма.

Цена на Honor Magic 7 следующая:

  • 12 ГБ + 256 ГБ: 4 499 юаней (61 165 рублей) 
  • 12 ГБ + 512 ГБ: 4 799 юаней (65 244 рублей)
  • 16 ГБ + 512 ГБ: 4 999 юаней (67 963 рублей)
  • 16 ГБ + 1 ТБ: 5 499 юаней (74 761 рублей)

Стоимость Honor Magic 7 Pro:

  • 12 ГБ + 256 ГБ: 5 699 юаней (77 480 рублей)
  • 16 ГБ + 512 ГБ: 6 199 юаней (84 277 рублей)
  • 16 ГБ+ 1 ТБ: 6 699 юаней (91 075 рублей)

Продажи серии Magic 7 стартуют в Китае с 10:08 утра 8 ноября по местному времени (CST).

#honor magic 7 #honor magic 7 pro
Источник: gizmochina.com
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В тесте автономной работы Honor Magic7 Pro проработал почти 8 с половиной часов
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