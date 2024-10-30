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Аскар_Техник
В Сети появились изображения компоновки камер Huawei Mate 70
Линейка будет состоять из четырёх моделей: стандартной, Pro, Pro+ и RS Ultimate Design. В модели Mate 70 RS Ultimate сохранена восьмиугольная компоновка объективов, в то время как другие модели получат округлые камеры.

Ожидаемая в ноябре серия Huawei Mate 70 привлекла внимание после недавних утечек, раскрывших подробности о слегка модернизированных камерах во всех моделях, сообщает Gizmochina.

Недавно опубликованные на платформе Weibo изображения демонстрируют намерение Huawei сохранить свою концепцию дизайна камер для топового Mate 70 RS Ultimate. Линия Mate 70 будет представлена четырьмя моделями: стандартной, Pro, Pro+ и RS Ultimate Design.

 источник изображения: GizmochinaВ модели Mate 70 RS Ultimate Design компания Huawei решила сохранить свою фирменную восьмиугольную компоновку объективов. Камерный блок включает четыре выступающих отверстия для линз, расположенных в форме квадрата, а также пять небольших вырезов для вспышки, вспомогательных модулей, лазерных систем и дополнительных датчиков, таких как сенсор цветовой температуры. Предполагается, что остальные три модели серии будут оснащены округлыми камерами, что свидетельствует о некотором изменении подхода по сравнению с предыдущими поколениями. Хотя конкретная конфигурация объективов и датчиков варьируется в зависимости от модели, Huawei, вероятно, намерена обновить камеру, оснастив её крупным модулем с четырьмя камерами, как видно из ранних изображений и утечек.

 источник изображения: GizmochinaРанее сообщалось, что Mate 70 Pro может получить тройную камеру с 60-мегапиксельным основным сенсором, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 48-мегапиксельной телеоптикой. Однако, учитывая наличие четырёх отверстий под камеры в новом дизайне, существует вероятность, что Huawei добавит больше камер, чем ожидалось изначально. Эти изменения соответствуют стремлению компании улучшить свои позиции в сфере мобильной фотографии, что может позволить серии Mate 70 создавать более детализированные и качественные снимки по сравнению с предыдущими моделями. Ранее Mate 70 Pro уже появлялся на утекшем изображении с похожей компоновкой камер. Что касается производительности, по слухам, серия Mate 70 будет работать на новейшем чипсете Huawei Kirin 9100. Несмотря на то, что конкретные детали Kirin 9100 ограничены, он обещает обеспечить улучшенную производительность и энергоэффективность по сравнению с Kirin 9000S в серии Mate 60.

#huawei mate 70
Источник: gizmochina.com
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