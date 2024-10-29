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Аскар_Техник
Компания OnePlus анонсировала новый флагман OnePlus 13 с защитой IP68 и впечатляющей батареей
В тестах на автономность устройство показало отличные результаты, продержавшись до 8 часов и 4 минут в экстремальном режиме с аккумулятором на 6000 мАч.

OnePlus только что представила OnePlus 13 в Китае до официального старта продаж. В представленных тизерах были раскрыты ключевые характеристики и функции будущего флагмана, включая степень защиты от воды и пыли, а также результаты тестирования батареи, сообщает Gizmochina. 

источник изображения: GizmochinaКитайский производитель смартфонов поделился тизерами OnePlus 13 всего за несколько дней до презентации устройства. Теперь официально известно, что OnePlus 13 получил сертификаты защиты IP68 и IP69 от воздействия воды и пыли. Если вы не знакомы с этими стандартами, отметим, что IP68 гарантирует полную защиту от пыли и возможность погружения устройства в воду, тогда как IP69 подтверждает устойчивость к воздействию мощных водных струй и даже пара при очистке.

источник изображения: GizmochinaВ одном из тизеров продемонстрировано, что новый флагман получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для улучшения уровня безопасности. Производитель заявляет, что OnePlus 13 обеспечит на 35% более быструю разблокировку по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, датчик сможет считывать отпечатки даже при наличии жира, пота или грязи на пальцах. Помимо этого, OnePlus поделилась результатами тестирования батареи нового устройства, чтобы подчеркнуть его впечатляющее время автономной работы.

источник изображения: GizmochinaСмартфон показал отличные результаты в тестах на выносливость батареи. Он занял первое место в трехчасовом легком тестировании, оставив после себя 76% заряда. В шестичасовом тяжелом режиме ему досталось второе место с 22% оставшегося заряда, уступив лишь Oppo Find X8 Pro, у которого было 25%. Однако благодаря мощному аккумулятору на 6000 мАч, OnePlus 13 вновь оказался лидером в экстремальном испытании, продержавшись до полного разряда целых 8 часов и 4 минуты.

#oneplus
Источник: gizmochina.com
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