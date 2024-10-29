Он доступен в нескольких ярких цветах, а цена начинается от 134 900 индийских рупий. Предварительные заказы уже открыты, а продажи начнутся 8 ноября.

Еще в апреле появились слухи о том, когда стоит ожидать выхода новых моделей MacBook, iMac и Mac Studio, оснащенных чипами M4. Предполагалось, что они появятся ближе к концу 2024 года, и эти прогнозы кажутся верными, так как Apple недавно представила обновленный iMac с поддержкой Apple Intelligence и новым процессором M4, пишет Gizmochina.

Компания из Купертино представила новый iMac, оборудованный чипом M4. Этот процессор, созданный с учетом возможностей искусственного интеллекта, демонстрирует значительное улучшение производительности: увеличение скорости выполнения повседневных задач в 1,7 раза и ускорение работы ресурсоемких приложений, таких как игры и редакторы изображений, до 2,1 раза. В сравнении с предыдущим поколением iMac на базе M1, новинка заметно превосходит своего предшественника. Чип дополняется 32 ГБ оперативной памяти, что делает работу устройства еще более плавной и быстрой. Apple Intelligence является ключевым компонентом нового iMac, интегрируя в устройство передовые функции искусственного интеллекта, ранее доступные на iPhone и iPad. Это открывает доступ к таким возможностям, как инструменты написания текстов от Systemwife, голосовой ассистент Siri и взаимодействие с ChatGPT. На данный момент данная функциональность поддерживается в версии macOS Sequoia 15.1.

источник изображения: GizmochinaНа лицевой стороне устройства расположен 24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4,5K. Экран защищен стеклом с нанотекстурой и отличается утонченным дизайном. Кроме того, имеется 12-мегапиксельная фронтальная камера с режимом «настольный вид», идеально подходящая для видеозвонков через FaceTime. Новые iMac M4 от Apple оборудованы аудиосистемой с шестью динамиками и тремя высокоточными микрофонами. Устройство предлагает разнообразные варианты подключения, включая до четырех портов Thunderbolt, разъемы USB-C, поддержку стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также функцию Touch ID для повышения уровня безопасности. Новый iMac M4 от Apple представлен в широкой палитре ярких цветов: оранжевый, розовый, фиолетовый, серебристый, синий, желтый и зеленый. Покупателям предлагается возможность выбрать комплект, включающий клавиатуру Magic Keyboard и мышь Magic Mouse, а также опциональный трекпад Magic Trackpad. Цена устройства начинается от 134 900 индийских рупий (примерно 156 002,41 рублей). Предварительный заказ доступен уже сегодня, а продажи стартуют 8 ноября.