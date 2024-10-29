Смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-экран 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 6000 мАч.

В среду, 30 октября, iQOO выпустит iQOO 13, работающий на чипе Snapdragon 8 Elite. По слухам, в ноябре или декабре компания также представит доступные флагманы серии Neo 10. Постепенно стали известны предполагаемые характеристики моделей Neo 10 и Neo 10 Pro. Сообщается, что они будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400 соответственно.

А теперь инсайдер Digital Chat Station раскрыл практически всю информацию о характеристиках базовой модели Neo 10, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaПо словам информатора, iQOO Neo 10 будет оснащен 6,78-дюймовоым плоским OLED 8T LTPO дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 512 ГБ. Предполагается, что Neo 10 будет оснащён аккумулятором емкостью примерно 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Камеры включают 16-мегапиксельную фронталку и двойную заднюю систему с основным модулем на 50 мегапикселей и дополнительным 8-мегапиксельным объективом, вероятно предназначенным для широкоугольной съёмки. Устройство будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5. Хотя об этом прямо не говорится в утечке, ожидается, что смартфон получит другие полезные функции, такие как стереодинамики, встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев и инфракрасный порт.

источник изображения: GizmochinaДругие источники сообщают, что iQOO Neo 10 Pro будет оборудован OLED-дисплеем с разрешением 2K, оснащённым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным непосредственно в экран. Модель, построенная на базе процессора Dimensity 9400, предположительно, получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. Также ожидается, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Кроме того, ходят слухи о наличии третьей модели в серии Neo 10, однако о ней пока известно крайне мало.