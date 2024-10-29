Согласно утечке, Find X8 Ultra будет оснащён однодюймовой основной камерой и двумя 50-мегапиксельными перископическими телеобъективами с оптическим увеличением, а также 50-мегапиксельным сверхшироким объективом.

Недавно компания Oppo представила на китайском рынке серию Oppo Find X8, включающую базовую версию Find X8 и модификацию Pro. Оба устройства работают на чипсете Dimensity 9400. Сообщается, что к линейке присоединится и модель Ultra, релиз которой, вероятно, состоится в первом квартале 2025 года. В отличие от стандартных версий, Ultra, скорее всего, будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики камеры будущей версии Ultra, сообщает Gizmochina.

источник изображения: Gizmochina

В недавно опубликованной утечке DCS упоминает будущий телефон на базе Snapdragon 8 Elite (SM8750) с двойной перископической системой телеобъективов, что наводит на мысль о возможной связи с ожидаемым Find X8 Ultra.

источник изображения: GizmochinaСогласно утечке, текущая тестовая версия Find X8 Ultra оснащена однодюймовой основной камерой и двумя перископическими телеобъективами. Устройство должно получить обновленные датчики камер, включая 50-мегапиксельную основную камеру с крупным сенсором, 50-мегапиксельный сверхширокий объектив, а также два 50-мегапиксельных перископических телеобъектива с 3-кратным и 6-кратным оптическим увеличением соответственно, сохранив ту же конфигурацию линз, что и у предыдущей модели.

DCS также сообщил о небольшом изменении фокусного расстояния одного из телеобъективов Find X8 Ultra. Помимо этого, он отметил, что устройство будет поддерживать 10-кратный гибридный зум.

источник изображения: GizmochinaДругой инсайдер, известный как Smart Pikachu, предположил, что вместе с Find X8 Ultra в следующем году может выйти ещё одна загадочная модель, предоставляя пользователям широкий выбор. Однако конкретных данных об этом устройстве пока нет. Ранее тот же источник заявлял, что Find X8 Ultra будет оснащён новой OLED-панелью с разрешением 2K. На данный момент других подробностей о Find X8 Ultra не раскрывалось.

Между тем, Oppo активно работает над созданием складного телефона Find N5. Есть основания полагать, что именно Oppo представит Find N5 — первый в мире складной смартфон на базе Snapdragon 8 Elite — уже в первом квартале 2025 года в Китае.