Смартфон получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей и процессор Unisoc T760.

Финская компания HMD Global, известная выпуском смартфонов под маркой Nokia, по всей видимости, работает над новым устройством средней ценовой категории. Надежный источник, пользователь X @smashx_60 (HMD Meme’s), раскрыл ключевые особенности и показал рендеры будущего смартфона под названием «Sage», пишет Gizmochina.

Предполагается, что HMD Sage получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основой устройства, вероятнее всего, станет процессор Unisoc T760 — тот же самый чипсет, что использовался в недавно представленном смартфоне HMD Crest Max. Подробности относительно объема оперативной памяти и встроенного хранилища пока держатся в секрете. На задней панели будет расположена система камер, состоящая из двух 50-мегапиксельных сенсоров. Емкость аккумулятора устройства остаётся неизвестной, однако источники утверждают, что телефон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт через разъём USB-C. Также ожидается наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP52, разъёма для наушников и модуля NFC для осуществления бесконтактных платежей.

источник изображения: GizmochinaДизайн устройства, показанный на рендерах, демонстрирует сходство с недавно вышедшим HMD Skyline, который сам по себе вдохновлен дизайном телефонов Nokia Lumia. Хотя внешний облик выглядит знакомо, основное отличие заключается в оформлении модуля задней камеры. В отличие от Skyline, оснащённого тройной камерой, у Sage установлена система с двумя камерами. Логотип HMD расположен по центру задней панели. Рендеры также показывают, что корпус выполнен из пластика с матовым покрытием. Предполагается, что устройство будет доступно в трёх цветовых вариантах: зелёном, синем и красном. Пока HMD официально не представила Sage, и точная дата выпуска, цены и целевые рынки остаются неизвестными. Но учитывая надёжность источника утечки, можно предположить, что анонс устройства произойдёт в скором времени.