Стоимость смартфона будет варьироваться от $499 до $549.

Apple готовится выпустить обновленную версию своего доступного смартфона iPhone SE 4 в первом квартале 2025 года. Слухи о новинке активно обсуждаются, а недавно опубликованные изображения корпуса дали представление о дизайне устройства. Теперь инсайдер Jukanlosreve поделился важной информацией о ключевых характеристиках и предполагаемой цене iPhone SE 4, пишет Gizmochina.

Самым значительным внутренним нововведением может стать использование собственного модема Apple 5G, известного под кодовым именем «Центавр». Этот компонент, разработанный самой компанией, способен улучшить энергоэффективность устройства и уменьшить зависимость Apple от сторонних производителей модемов. Смартфон iPhone SE 4 может перейти с ЖК-экрана на 6,06-дюймовый OLED-дисплей типа LTPS с разрешением 2532×1170 пикселей и максимальной яркостью 800 нит. Прочность дисплея также может возрасти благодаря применению керамического покрытия, аналогичного тому, которое используется в линейке iPhone 14. Для обеспечения высокой производительности Apple, вероятно, оснастит SE 4 тем же процессором A18, что и модели iPhone 16 и 16 Plus. Чип будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и будет поддерживать функции искусственного интеллекта Apple. По слухам, смартфон получит одиночный 48-мегапиксельный сенсор Sony Exmor IMX904 на задней панели и 12-мегапиксельную фронтальную камеру.

источник изображения: GizmochinaiPhone SE 4, как ожидается, будет иметь габариты 146,7 × 71,5 × 7,8 мм и оснащён аккумулятором ёмкостью 3279 мА·ч. Хотя этот объём батареи уступает некоторым конкурентам, он заметно превышает показатели предыдущей версии iPhone SE, которая имела всего 2018 мА⋅ч, увеличившись таким образом более чем на 60%. Среди других особенностей стоит отметить современные технологии, такие как Face ID, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также поддержку различных видов зарядки: проводную мощностью до 20 Вт, беспроводную Qi2 и MagSafe до 15 Вт. К слову сказать, есть информация, что цена на iPhone SE 4 может варьироваться от $499 до $549, однако эти данные ещё требуют подтверждения. Официальная презентация устройства запланирована на март 2025 года, где мы узнаем все точные характеристики и детали устройства.