Однако точная дата выхода устройства пока неизвестна.

Компания Vivo активно занимается разработкой новых продуктов, стремясь увеличить свои позиции на мировом рынке смартфонов. Особое внимание уделяется моделям среднего сегмента, которые привлекают пользователей своим качеством и инновациями. В частности, в базе данных IMEI был замечен смартфон Vivo T4x 5G. Vivo T4x 5G имеет модельный номер V2437. Информации о технических характеристиках устройства пока нет. Тем не менее, некоторые прогнозы можно сделать на основе технических характеристик, предлагаемых предыдущей моделью, Vivo T3x 5G, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaVivo T3x 5G заслужил популярность среди пользователей благодаря своему 6,72-дюймовому IPS LCD-дисплею. Этот дисплей обеспечивает невероятно яркое и гладкое изображение с частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости в 1000 нит. Основой устройства служил мощный процессор Snapdragon 6 Gen 1. Комбинация 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивает отличную производительность. Стоит отметить наличие слота для карт памяти, предоставляющего увеличение объема хранилища до 1 ТБ, удовлетворяя самые высокие запросы пользователей.

источник изображения: GizmochinaНа задней панели смартфона расположена система камер, включающая основной модуль на 50 МП и 2-мегапиксельный датчик глубины. На передней панели расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Еще одной важной особенностью являлся аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку 44 Вт. Это обеспечивает продолжительное время автономной работы. Защита от воды и пыли по стандартам IPX4 и IP6X позволяли пользователям комфортно пользоваться смартфоном в различных условиях. Устройство поставлялось с предустановленной операционной системой Android 14 и интерфейсом Funtouch 14. Предполагается, что Vivo T4x 5G принесет существенные улучшения по сравнению с предыдущей моделью T3x. Можно ожидать заметные улучшения в таких аспектах, как производительность, качество съемки и длительность автономной работы. Однако точная дата выхода устройства пока неизвестна.