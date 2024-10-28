Технические характеристики и дата выхода пока не известны.

Китайская компания Vivo продолжает радовать потребителей качественными продуктами в различных категориях. Новый смартфон популярной линейки Y от бренда Vivo, модель Vivo Y29 4G, был замечен в базе данных IMEI. Смартфон выделяется своим привлекательным дизайном и хорошими характеристиками, которые делают его достойным выбором для тех, кто ищет надежный и стильный гаджет, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaХотя технических характеристик новинки пока нет, можно сделать предположения, опираясь на данные о предыдущей модели — Vivo Y28 4G. Vivo Y28 4G оснащается 6,68-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Его экран обладает яркостью до 1000 нит. Устройство имеет процессор MediaTek Helio G85. Есть различные варианты с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и встроенной памяти до 256 ГБ. Также у смартфона предусмотрен слот для карт памяти, позволяющий расширить внутреннее хранилище до 1 ТБ.

источник изображения: GizmochinaНа задней панели размещена система камер, включающая 50-мегапиксельный основной модуль и вспомогательный 2-мегапиксель. Спереди установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера, интегрированная в каплевидный вырез, расположенный по центру. Особенностью vivo Y28 4G является мощный аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 44 Вт. А корпус защищен от попадания воды и пыли по стандарту IPX4/IP6X. Работает смартфон на базе ОС Android 14 с интерфейсом Funtouch OS 14.



Предполагается, что Vivo Y29 4G унаследует многие черты своего предшественника. Однако точный набор характеристик и сроки релиза пока остаются загадкой.



