Смартфон имеет большой 6,88-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и 50-мегапиксельную камеру.

источник изображения: GizmochinaКомпания Poco представила новую доступную модель C75. Смартфон выделяется большим плоским экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и центрированным круглым модулем камеры на задней панели. Устройство доступно в трех цветовых вариантах: черный, золотой и зеленый, причем золотой и зеленый варианты имеют текстурированное покрытие.

Стоит отметить, что в телефоне сохранился 3,5-мм аудиоразъём, что стало редкостью для современных устройств, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaАппарат оснащен процессором MediaTek Helio G81-Ultra с ядрами Cortex-A75 для высокой производительности и Cortex-A55 для энергоэффективности, а также графическим ускорителем Mali-G52 MC2, и комплектуется оперативной памятью LPDDR4X и накопителем типа eMMC 5.1. Доступны две конфигурации: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Смартфон поддерживает расширение памяти до 16 ГБ, позволяя пользователям использовать часть внутреннего хранилища в качестве дополнительной оперативной памяти либо для обычного хранения данных.

Poco C75 оснащён 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 720p (1640×720 точек). Яркость экрана достигает 450 нит в ручном режиме и до 600 нит в режиме высокой яркости (HBM). Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland по стандартам Low Blue Light и Flicker-Free.

источник изображения: GizmochinaНесмотря на принадлежность к начальному сегменту, смартфон поддерживает частоту обновления 120 Гц для более плавного скроллинга и способен автоматически изменять частоту обновления для экономии энергии аккумулятора. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5160 мА·ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру.

источник изображения: GizmochinaКамера предлагает различные программные функции, такие как HDR, портретный режим, съемка в разрешении 50 МП и ночной режим. Возможна запись видео в формате Full HD (1080p). За фото и видео отвечает 13-мегапиксельная фронтальная камера, а Poco Imaging Engine оптимизирует качество и скорость фотоснимков.

Poco C75 доступен на глобальном сайте Xiaomi, и его можно будет приобрести в ближайшее время. Конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в $109 (примерно 10 536,56 рублей), а версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить $129 (около 12 469,88 рублей).