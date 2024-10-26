Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Poco представила новый бюджетный смартфон C75 с процессором Helio G81-Ultra
Смартфон имеет большой 6,88-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и 50-мегапиксельную камеру.

источник изображения: GizmochinaКомпания Poco представила новую доступную модель C75. Смартфон выделяется большим плоским экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и центрированным круглым модулем камеры на задней панели. Устройство доступно в трех цветовых вариантах: черный, золотой и зеленый, причем золотой и зеленый варианты имеют текстурированное покрытие.

Стоит отметить, что в телефоне сохранился 3,5-мм аудиоразъём, что стало редкостью для современных устройств, пишет Gizmochina. 

 источник изображения: GizmochinaАппарат оснащен процессором MediaTek Helio G81-Ultra с ядрами Cortex-A75 для высокой производительности и Cortex-A55 для энергоэффективности, а также графическим ускорителем Mali-G52 MC2, и комплектуется оперативной памятью LPDDR4X и накопителем типа eMMC 5.1. Доступны две конфигурации: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Смартфон поддерживает расширение памяти до 16 ГБ, позволяя пользователям использовать часть внутреннего хранилища в качестве дополнительной оперативной памяти либо для обычного хранения данных.

Poco C75 оснащён 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 720p (1640×720 точек). Яркость экрана достигает 450 нит в ручном режиме и до 600 нит в режиме высокой яркости (HBM). Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland по стандартам Low Blue Light и Flicker-Free.

 источник изображения: GizmochinaНесмотря на принадлежность к начальному сегменту, смартфон поддерживает частоту обновления 120 Гц для более плавного скроллинга и способен автоматически изменять частоту обновления для экономии энергии аккумулятора. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5160 мА·ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру. 

 источник изображения: GizmochinaКамера предлагает различные программные функции, такие как HDR, портретный режим, съемка в разрешении 50 МП и ночной режим. Возможна запись видео в формате Full HD (1080p). За фото и видео отвечает 13-мегапиксельная фронтальная камера, а Poco Imaging Engine оптимизирует качество и скорость фотоснимков.

Poco C75 доступен на глобальном сайте Xiaomi, и его можно будет приобрести в ближайшее время. Конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в $109 (примерно 10 536,56 рублей), а версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить $129 (около 12 469,88 рублей).

#poco
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi отказалась от дальнейшей поддержки Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
51
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
1
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
2
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
2
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
110
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
50
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
9
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
4
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3

Сейчас обсуждают

PanzerK
17:07
Вы про баннеры? Не смешите меня... хоть весь сайт ими завесьте, а хватит в лучшем случае на поддержание штанов.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
PanzerK
16:58
Ну возьмите старый 80 кулер...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
- MANOVER -
16:50
Написано все в стиле смотрите как всё пропало, а оказывается автор чего то там ждал, что ему прикатят нечто выдающееся супер пупер за его долгие ожидания. Я вот ничего не жду и поэтому мне пофиг. Прид...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
wedasik
16:38
Хуянг выпишет себе премию в 50 млн долл и пойдет дальше флексить с ИИ тянками с кайфом.
Ryzen 7 9800X3D обошел 9700X на 9% и был быстрее Core Ultra 5 245K на 4% в тесте Geekbench
FelsheR-RU
16:38
Покупая иры, виндовс и пр. ты башляеш впк омерики. А потом - за твои-же кровные к тебе очередные натовцы и придут. Лучше покупать на торентах)
Как denuvo, пиратство, steam и блогеры из "нижнего интернета" разрушают игровую индустрию
Aleksandrs Ivanovs
16:28
Не думаю, что это-вброс/ы...Слишком уж РЕАЛЬНО(по крайней мере, из СМИ/Интернет), это преподносится...Те же фрицы из руководства Rheinmetall ПУБЛИЧНО(и Шольц при этом присутствовал!) не раз заявляли о...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Белый Орёл
16:23
1. Вода или кулер? 2. Какой корпус?
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Рустам Галымов
16:23
А когда московитам говоришь, что практически все проекты в бывшем Стройся-в-строе спизжены у Запада, они утверждают обратное.
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
VAKT
16:19
да нет его там, на заборе тоже много чего написано
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Белый Орёл
16:14
Хрена себе хохлов кумарит...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем