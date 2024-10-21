Стоимость наушников начинается от 49,99 долларов США.

Компания Amazfit представила новую модель открытых наушников под названием Amazfit Up, они ориентированы на пользователей, которые ведут активный образ жизни. Эти наушники отличаются от обычных тем, что имеют особую конструкцию, оставляющую ушной канал открытым. Это позволяет добиться большего комфорта и сохранять связь с окружающей средой, что особенно важно во время занятий спортом, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaНаушники используют специальный алгоритм искусственного интеллекта, который снижает фоновый шума во время разговоров и улучшает четкость звука в шумной обстановке. При сопряжении с умными часами Amazfit пользователи получают сведения о тренировке в режиме реального времени.

источник изображения: GizmochinaВес наушников составляет 5 грамм. Они имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP54. Amazfit Up поддерживают последние версии протоколов Bluetooth 5.3 и Bluetooth Multipoint, позволяющие одновременно подключаться к двум устройствам. Время автономной работы составляет до 6 часов без подзарядки, а зарядный кейс добавляет еще 18 часов работы. Кейс заряжается через порт USB-C и полностью заряжается за 2 часа. Дизайн наушников выполнен в черном цвете с текстурированной поверхностью, а на корпусе расположена физическая кнопка для управления воспроизведением, звонками и взаимодействием с голосовым помощником. Стоимость наушников Amazfit Up составляет 49,99 долларов США (приблизительно 4 819,9 рублей) в зависимости от региона. До 27 октября покупатели на некоторых рынках могут получить наушники бесплатно при покупке умных часов Amazfit Balance или T-Rex 3.



