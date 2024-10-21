Наушники поддерживают шумоподавление до 50 дБ, Bluetooth 5.4 и LHDC 5.0.

Компания Oppo 24 октября организует презентацию новой серии смартфонов Find X8. Также в рамках этого мероприятия состоится анонс новейших беспроводных наушников Enco X3 TWS. Более того, перед мероприятием Oppo уже опубликовала информацию о продукте на своем официальном сайте в Китае, раскрыв все технические характеристики этих наушников, пишет Gizmoсhina.

Наушники Enco X3 оснащены двойным динамическим драйвером с 11-миллиметровым низкочастотным динамиком и 6-миллиметровым твитером, работающим на чипсете BES2700. Эти наушники-вкладыши имеют технологию шумоподавления, которая способна уменьшить фоновые звуки до уровня в 50 децибел. Также предусмотрена технология интеллектуального шумоподавления при разговоре и улучшенный алгоритм защиты от шума ветра для эффективной борьбы с внешними помехами.

источник изображения: GizmochinaСтоит отметить, что Enco X3 анализируют человеческую речь в реальном времени для минимизации шумов, что обеспечивает повышение эффективности шумоподавления на уровне до 200%. Использование двух цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) вместе с системой из трех микрофонов способствует значительному улучшению качества звука как при общении, так и при прослушивании музыки. Самые привередливые аудиофилы оценят поддержку технологии беспроводной передачи звука с максимальной скоростью передачи данных 1 мегабит в секунду. Версия Bluetooth 5.4 и LHDC 5.0 обеспечивают возможность воспроизведения музыки с частотой дискретизации 192 кГц и глубиной кодирования 24 бита, что гарантирует высокое качество звука. Профиль звука был оптимизирован компанией DYNAUDIO, а также поддерживается пространственное аудио.

источник изображения: GizmochinaВоспроизводить, приостанавливать и принимать вызовы можно будет с помощью сенсорных кнопок, которые находятся корпусе наушников. У Enco X3 защита от пыли и воды по стандарту IP55. Оба наушника оснащены аккумуляторами емкостью по 58 мАч каждый, а зарядный кейс обладает батареей емкостью 566 мАч.

Наушники поддерживают как проводную, так и беспроводную зарядку мощностью до 10 Вт. Точная стоимость пока не разглашается, однако Oppo уже начала принимать предварительные заказы на своем официальном сайте. Полная информация о цене и датах выхода станет доступна 24 октября.